UeD, Alessandro Zarino scende per Veronica? Lui accende le speranze

Alessandro Zarino, dopo aver ricevuto il ‘no’ di Veronica Burchielli a Uomini e Donne, si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma. L’ormai ex tronista ammette di aver riflettuto e ripensato a tutto il suo percorso. Non riesce, però, a capire come possa essersi conclusa così la sua esperienza nella trasmissione. Il finale, che ormai tutti conosciamo, non è naturalmente piaciuto a Zarino. Nella sua sincerità, Alessandro rivela di non sentire di aver commesso alcun errore durante l suo percorso, in quanto è sempre stato sé stesso sin dal primo giorno. Non ha, pertanto, rimpianti. L’ex tronista confessa di essere molto dispiaciuto per non essere riuscito ad arrivare a Veronica, a cui avrebbe voluto dimostrarle di più. Oggi, a distanza di qualche settimana, Alessandro rivela il reale motivo per cui ha deciso di far arrivare altre corteggiatrici, scelta che ha poi portato la Burchielli a reagire in malo modo. Zarino dichiara che aveva semplicemente bisogno di tempo e altre certezze. Non solo, ci tiene anche a precisare di non aver richiesto di conoscere altre persone, ma di aver solo voluto informarsi se ne sarebbero arrivate.

Per quanto riguarda la sua scelta improvvisa, Alessandro dichiara che è stata “in tutto e per tutto una decisone dettata dal cuore”. Ha capito che non poteva permettersi di perderla e così ha scelto di portarla al centro dello studio. Ora, però, Veronica è diventata la nuova tronista: “ho sentito e visto tutto da un piccolo schermo che inquadrava il suo viso in quel momento. Ho provato rabbia, delusione: non riuscivo a credere a ciò che stava accadendo, anche perché fino ad allora non avevo mai preventivato un finale simile”. Pertanto, oggi si chiede se il sentimento che Veronica diceva di provare per lui fosse vero oppure no. Ed ecco che parla della possibilità di scendere da quelle scale per andarla a riconquistare: “Non escludo nulla, ma se mai dovessi decidere di scendere da quelle scale per corteggiarla, questa sarà per portarla via con me”.

UeD, Alessandro Zarino non esclude il colpo di scena: l’ex tronista potrebbe tornare per corteggiare Veronica

Alessandro non esclude di poter scendere a corteggiare Veronica! Adesso nella sua mente ci sarebbero tanti pensieri negativi, però. Dunque, non sappiamo se ciò possa prevalere sull’interesse che prova nei confronti della Burchielli. Sicuramente questo colpo di scena non è escluso! Intanto, per Zarino è arrivata un’altra grande opportunità in un altro programma di Maria De Filippi, Amici 19!