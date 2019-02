UeD, accusata la madrina di Andrea: il corteggiatore risponde

Uomini e Donne gossip: Andrea Dal Corso non ci sta e si difende

Come ogni appassionato di Uomini e Donne ben saprà, la scelta di Teresa Langella non si è conclusa nel migliore dei modi..anzi! Dopo circa una settimana dalla messa in onda, i vari social sembrano essere impazziti. C’è chi si schiera a favore di Antonio, ritenendolo l’unica vittima di tutto questo intero percorso della tronista, c’è poi chi sta dalla parte di Andrea Dal Corso, il corteggiatore scelto che, però, ha risposto di no alla Langella. Il popolo del web è praticamente diviso in due e, gli stessi protagonisti assistono quotidianamente ai commenti positivi e negativi che gli vengono direttamente indirizzati. Ma, di chi sarà la colpa di tutto questo caos? Ovviamente di nessuno. Teresa ha seguito il suo cuore, Antonio è rimasto deluso per non essere stato scelto e, Andrea? L’ex concorrente di Temptation Island Vip probabilmente è quello che ne esce con le ossa rotte perché continuamente attaccato dai telespettatori del Trono Classico.

Proprio nelle ultime ore, dopo che il corteggiatore ha pubblicato una sorta di scuse nei confronti di Teresa, ecco che su Instagram si è scatenato il delirio. Addirittura, nella giornata odierna, hanno iniziato ad accusare la madrina di Andrea perché non favorevole al fidanzamento tra il nipote e la tronista napoletana. Davanti a tali accuse, però, come riporta il sito Newsued, ecco che Dal Corso ha voluto dire la sua una volta per tutte. Infatti, sotto alcune foto riguardanti la scelta, Andrea commenta: “Mi dissocio completamente”.

Andrea risponde alle critiche dopo la scelta

Continua poi Andrea: “Il parere della mia madrina non mi ha influenzato minimamente. A 30 anni so ragionare autonomamente con la mia testa, non con quella degli altri. Se dovessi chiedere parere ad una persona non lo farei con una persona che vedo una volta all’anno!”. E voi credete alle parole riportate da Andrea Dal Corso in merito a questa vicenda?