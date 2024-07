U&D, critiche per Ida: “Ma non hai un lavoro?” Lei risponde a tono!

Non c’è pace per Ida Platano! La protagonista indiscussa delle ultime stagioni di Uomini & Donne è finita di nuovo al centro di una polemica sul web. La ex tronista sta collezionando polemiche ultimamente: qualche giorno fa ha dovuto difendersi da chi l’attaccava per il suo aspetto. Sotto le sue foto al mare qualcuno l’aveva offesa per le sue gambe, non belle abbastanza da sfoggiarle sui social secondo i leoni da tastiera, al ché Ida ha rivelato di soffrire di una patologia proprio alle gambe che, aggravandosi, le fa avere le gambe più ”robuste”, ma di certo non sono affari dei commentatori seriali.

Poi c’è stata la tanto criticata vacanza insieme all’altra eroina del Trono Over, Gemma. Le due sono amiche da praticamente sempre (vi ricordate quando Gemma andò a trovare Ida a Temptation Island?!), ma secondo alcuni la vacanza è stata tutta una mossa per far capire che torneranno a Settembre nel programma di Maria De Filippi, nonostante abbiano comunicato l’abbandono. L’ultima trovata degli odiatori dei social riguarda di nuovo la vita personale della Platano.

“Ma che fai dalla mattina alla sera?” Ida risponde per le rime

Appena un mese fa, Ida aveva minacciato di denunciare chi sul suo profilo Instagram l’aveva apostrofata ”mamma svergognata” (vi rimandiamo all’articolo che spiega l’accaduto), ora ci risiamo. Fortunatamente non è stato messo in mezzo il suo ruolo genitoriale stavolta, ma comunque qualcuno ha deciso di punzecchiarla nel privato. Nelle sue storie Instagram si vede un commento che la canzona

Ma non hai un negozio di parrucchieri? Non ci vai mai a lavorare tu?

La tronista si è fatta trovare pronta con una risposta provocatoria, perfetta per stuzzicare ancora di più le ire dei suoi detrattori. In uno dei suoi classici video in cui si fa trucco e acconciatura Ida risponde in modo ironico che no, lei non lavora, sta tutto il giorno a grattarsi dalla mattina alla sera. E poi prosegue scherzando sul fatto che non ha niente da fare tutta la giornata se non prepararsi per uscire e organizzare continuamente serate e viaggi. Insomma, non ha voluto dare adito alla critica e ha preferito rispondere con una provocazione. Ida non è di certo la prima né sarà l’ultima a ricevere questo tipo di commenti, ne abbiamo viste tante di influencer dopotutto che si lamentavano per le giornate sfiancanti fatte di appuntamenti dall’estetista e dalla parrucchiera!