Ida apostrofata “mamma svergognata” sul web: minaccia denuncia

Anche una volta terminata la sua esperienza all’interno del dating show di Canale 5 Uomini E Donne, la tronista Ida Platano continua a far parlare di sé. La donna è stata difatti recentemente al centro dell’attenzione mediatica per alcune critiche ricevute. Motivo della polemica sarebbe stata la pubblicazione sui social di alcune sue foto in bikini. Alcuni avrebbero addirittura esagerato con gli insulti, spingendo la ex dama di Uomini E Donne a minacciare di procedere per vie legali. Capiamo meglio nel dettaglio che cosa è successo.

Ida Platano criticata sui social

Ida Platano ha recentemente pubblicato uno sfogo sui social dopo essere stata vittima di alcuni commenti negativi da parte dei suoi hater. Oggetto delle polemiche sono stati degli scatti condivisi nelle stories del suo profilo Instagram ufficiale che la ritraevano in bikini. Qualcuno ha trovato le immagini troppo osé, dandole addirittura della “madre svergognata”. Sono state proprio queste parole a far infuriare la ex tronista. Quest’ultima ha ricondiviso nelle storie i commenti ricevuti dai vari utenti minacciando di procedere per vie legali.

Qui di seguito quanto pubblicato da Ida Platano nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale:

In particolare ad aver infastidito l’ex protagonista di Uomini E Donne è stato il fatto che sia stato messo in discussione il suo ruolo di madre. In delle storie successive la Platano si è filmata per strada mentre commenta l’accaduto, avvisando i suoi hater in merito alla sua intenzione di voler denunciare tutti coloro che l’hanno insultata sul social.

Qui di seguito soltanto alcune delle sue parole sulla questione:

Per quanto riguarda il mio ruolo di madre, lì non ce n’è per nessuno. Prenderò provvedimenti come al solito …ma come si fa a scrivere ste cose? Vi ho fatto vedere solo una parte… Non hanno niente da fare e si impegnano proprio… mi pensano.

L’abbandono al trono fa discutere

Non è la prima volta che le immagini postate dall’ex tronista sul suo profilo social fanno discutere. Già in passato, difatti, Ida era stata oggetto di alcune critiche. In particolare l’ex protagonista di Uomini E Donne è stata pesantemente criticata per la sua scelta di aver abbandonato il trono della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La sua scelta è stata dovuta all’eliminazione del corteggiatore Mario Cusitore ed al successivo abbandono del suo rivale Pierpaolo Siano avvenuto in seguito ad una lite in studio durante una delle puntate.