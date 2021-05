Ubaldo Lanzo dopo l’Isola: “Ho rifiutato il GF Vip”, duro su Isolde e Fariba

Il cromatologo si è raccontato in una intervista e ha svelato i suoi preferiti ancora in gioco, poi il “no” a un secondo reality show

Ubaldo Lanzo dopo l’Isola dei Famosi è rimasto nel cuore del pubblico. Ha dovuto abbandonare il reality show su consiglio dei medici, ma se fosse rimasto sarebbe oggi uno dei possibili vincitori. Inutile piangere sul latte versato, però, Ubaldo adesso è in studio insieme a Ilary Blasi e i tre opinionisti e i fan sentono meno la sua mancanza. Intanto è stato intervistato da SuperGuidaTv e ha rivelato cosa pensa dei naufraghi rimasti in gioco. Innanzitutto ha spiegato che dopo essersi rivisto in alcune discussioni molto animate non si è tanto piaciuto. Anzi, ha detto di essersi arrabbiato con sé stesso perché avrebbe dovuto evitare, per esempio, di ripetere “zitta” a Vera Gemma. Il suo pensiero non è cambiato, lo ribadirebbe ma con toni diversi.

Non poteva mancare la domanda su Fariba Tehrani, eliminata ieri sera nella ventesima puntata. I due hanno iniziato insieme l’avventura sull’Isola dei Famosi 2021 e il pubblico faceva il tifo per loro. Quando si sono uniti al resto del gruppo qualcosa è cambiata a un certo punto. Ubaldo ha spiegato di aver notato che Fariba ha tentato di creare delle fazioni, per esempio con Vera, Miryea e Beatrice. Si è sentito pugnalato da lei tre volte, mentre lui l’ha sempre difesa fino a quel momento. Ha lasciato intendere che forse Fariba si è lasciata condizionare dai racconti di chi è approdato a Parasite Island:

“Quando Vera e Brando sono arrivati a Parasite Island mi parlavano male di tutti gli altri concorrenti. Io ho detto a loro che li avrei ascoltati ma che poi mi sarei fatto un giudizio personale. La sera stessa che sono approdato sull’isola, Francesca Lodo e Andrea Cerioli mi hanno chiesto se volevo dormire con loro. Ho apprezzato quel gesto. Ho notato invece che Fariba e Brando tendevano a fare il doppio gioco. Mi sono sentito tradito da lei”

Ubaldo non ci ha girato molto intorno: secondo lui Fariba Tehrani è stata una stratega, una giocatrice. “Anche quando cerca di fare la finta scemotta si vede che sta recitando. Bisogna anche saper fare la svampita”, ha aggiunto. Insomma, sembra la fine di un’amicizia. Ci sarà tempo per un confronto in studio? Fariba ha lasciato l’Isola ieri sera, riuscirà a essere in studio per la finale del 7 giugno considerando la quarantena? In attesa di scoprirlo, Ubaldo si è scagliato anche contro Isolde Kostner. Lui tifa per Andrea Cerioli, Valentina Persia e Ignazio Moser. Anche Angela Melillo era tra i suoi preferiti, ma è stata eliminata ieri sera. Considera Isolde una concorrente calcolatrice:

“È venuta da tutti noi ad interrogarci per capire chi fossimo e poi ha saputo agire. È una calcolatrice sportiva. Ho apprezzato il suo lato umano quando ha regalato un bellissimo discorso sulla bellezza femminile”

Mettendo da parte l’Isola dei Famosi, rivedremo Ubaldo Lanzo al Grande Fratello Vip? I tanti che si sono affezionati al cromatologo sperano di vederlo in un altro reality, soprattutto dopo che è stato costretto ad abbandonare. Ma lui non sembra propenso a partecipare al GF Vip, anzi ha svelato di aver già detto no: