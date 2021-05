Isola dei Famosi ventesima puntata: eliminati, secondo finalista e nominati

La ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, in onda questo lunedì 24 maggio 2021, è iniziata con delle discussioni. Ilary Blasi ha salutato i naufraghi e poi ha chiesto loro di confrontarsi sulle ultime liti, che hanno visto protagonista Fariba Tehrani. Ed è stata proprio quest’ultima a perdere il televoto di questa settimana con il 54%, in cui si è scontrata con Miryea Stabile (46%). La Tehrani ha dato il bacio di giuda a Valentina Persia. Fariba è stata l’eliminata di questa puntata e non ha avuto l’opportunità di proseguire l’esperienza su Cayo Paloma.

Infatti, come accaduto anche a Vera Gemma, la Tehrani è già stata su un’altra isola, dunque non ha potuto avere questa possibilità di scelta. La serata è andata avanti con la questione riguardante il televoto flash di stasera. I naufraghi, in questi due giorni, hanno fatto delle nuove nomination. Il reality non aveva mai adottato questa modalità di voto tra i concorrenti. Infatti, solitamente hanno modo di fare le loro nomination durante la puntata.

Il risultato ha visto Matteo Diamante e Isolde Kostner come i più nominati. Ma attenzione: la Blasi ha fatto sapere, nel corso della serata, che non sarebbero stati gli unici ad andare al televoto flash. Una nuova prova ha permesso a un solo naufrago di salvarsi, i restanti quattro concorrenti hanno affiancato i due nominati. A vincere questa sfida è stato Awed. Pertanto, al televoto flash sono finiti Matteo, Isolde, Ignazio, Valentina, Miryea e Angela.

La seconda eliminata della ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è Angela. Quest’ultima ha dato il bacio di giuda a Miryea. Per i naufraghi è arrivato il momento di contendersi il titolo di secondo finalista di questa edizione. La scorsa settimana, i telespettatori hanno deciso di eleggere Andrea Cerioli come primo finalista. Ecco che stasera gli altri concorrenti si sono sfidati tra loro, divisi in coppie, per andare al televoto e dare la possibilità al pubblico di fare la sua scelta.

Intanto, ad Angela è stato proposto di continuare la sua esperienza a Cayo Paloma, dove si trovano attualmente Beatrice e Roberto. La Melillo, però, non ha accettato, decidendo di tornare dai suoi affetti. Angela non ha trattenuto le lacrime e ha scelto di mettere i suoi cari al primo posto, abbandonando così l’Isola.

La puntata è andata avanti con Cerioli, che ha avuto la possibilità di rivedersi allo specchio dopo due mesi e mezzo. Subito dopo, Andrea si è rifiutato di tagliarsi i capelli e la barba. Il programma ha proposto questa sfida, in cambio di avere una bella porzione di pasta tutti i giorni per l’intero gruppo.

Ha preso il suo posto Ignazio Moser, invogliato da Cecilia Rodriguez. Il naufrago si è rasato i capelli e ha tagliato la barba. Ha poi avuto modo anche lui di guardarsi allo specchio. Sono andate avanti le varie sfide tra i concorrenti. Per eleggere il secondo finalista, si sono sfidati al televoto flash Ignazio, Isolde e Matteo.

Il pubblico ha eletto Moser come secondo finalista con il 66% dei voti (Kostner 23%, Diamante 11%). Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Isolde e Matteo.

Andrea ha nominato Isolde;

Miryea ha nominato Isolde;

Isolde ha nominato Valentina;

Matteo ha nominato Valentina;

Valentina ha nominato Isolde;

Awed ha nominato Isolde;

Ignazio da leader ha nominato Matteo.

Durante le nomination, Isolde ha avuto l’opportunità di parlare con sua sorella Silvia, presente tra gli ospiti in studio. Inizialmente la Kostner non ha riconosciuto la sua voce e, ovviamente, non è mancata la battuta ironica della Blasi. Isolde si è emozionata molto per questa sorpresa. Matteo, invece, ha ricevuto un messaggio da parte di suo padre.