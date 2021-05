Isola 2021 Cerioli si rivede allo specchio, poi Moser si sacrifica al suo posto

Andrea Cerioli è il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2021 e ha l’opportunità, stasera, di rivedersi allo specchio. Invece, Ignazio Moser mostra tutto il suo coraggio e si sacrifica per il gruppo. Dopo circa due mesi e mezzo in Honduras, l’ex tronista di Uomini e Donne ha modo di capire quali sono le sue attuali condizioni fisiche. Va precisato che i concorrenti di questo reality non possono guardarsi allo specchio. Solitamente il programma decide di dare loro questa possibilità quando si è ormai vicini alla conclusione. Cerioli è stato eletto primo finalista nel corso della puntata andata in onda venerdì scorso.

Durante l’appuntamento di lunedì 24 maggio 2021, Andrea arriva al suo terzo giorno da primo finalista. Ilary Blasi dà al naufrago una bella notizia: c’è una sorpresa per lui. Arriva in un punto della spiaggia, lontano da dove sono posizionati i suoi compagni d’avventura. La padrona di casa gli chiede di tirare giù il telo che si trova di fronte a sé. Ilary gli anticipa che da casa c’è grande apprezzamento da parte dei telespettatori. Ed ecco che Cerioli all’Isola dei Famosi può finalmente guardarsi allo specchio. Qual è la sua reazione? Andrea resta sorridente e appare stranito.

Ovviamente è strano per il naufrago trovarsi di fronte a sé stesso, diverso da come ricordava. Ha perso ben 16 kg nel corso di questa esperienza ed è questo il motivo per cui è stranito. Si alza anche la maglietta per vedere la pancia. Ciò che lo lascia stranito sono i capelli e la barba, che ovviamente non sono curati. “Sembro mio fratello più piccolo, tipo. La barba sarebbe un po’ da sistemare. I capelli sono belli”, dichiara Andrea Cerioli guardandosi allo specchio.

Dallo studio arrivano per lui tanti complimenti. Elisa Isoardi fa notare che il naufrago sta benissimo. Anche Elettra Lamborghini è della stessa opinione. “Mi piace per il semplice fatto che si piace tanto lui. Vederlo felice davanti allo specchio è bello, ha un sorriso sincero”, dichiara invece Tommaso Zorzi.

Per Andrea questa è una “sensazione strana” e sta vivendo un “momento stranissimo”. Iva Zanicchi gli consiglia di non tagliarsi più i capelli corti, in quanto così lo trova bene. Un bel momento per Cerioli, che torna poi dai suoi compagni d’avventura.

Qui riceve una proposta difficile da parte del programma: se taglierà barba e capelli tutto il gruppo avrà la pasta tutti i giorni. Cerioli non accetta questa sfida e prende il suo posto Ignazio Moser, invogliato da Cecilia Rodriguez, presente tra gli ospiti in studio. Così il ciclista si sacrifica per tutti e viene completamente privato dei suoi lunghi capelli e della sua barba.

Più volte, Moser si mostra titubante e preoccupato per la decisione presa, mentre Cecilia continua a invogliarlo. “Ignazio sei un grande”, urla dallo studio la Blasi, che fa notare che si è sacrificato per tutti. Daniela Martani si scaglia contro Cerioli, che non ha accettato la sfida, ma Zorzi interviene e prende le sue difese.