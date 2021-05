Isola dei Famosi, diciannovesima puntata: primo finalista, nominati, scontri

A sole tre settimane dalla finale dell’Isola dei Famosi 2021, il percorso dei concorrenti è giunto ad una vera e propria svolta decisiva. Durante la diciannovesima puntata, andata in onda venerdì 22 maggio, è stato proclamato il primo finalista della quindicesima edizione. Al televoto flash tra Isolde Kostner, Angela Melillo e Andrea Cerioli è risultato vincente quest’ultimo. Rosaria Cannavò è stata eliminata dall’Isola perdendo al televoto contro Fariba Tehrani e Isolde Kostner. La naufraga fatta fuori è sbarcata su Playa Imboscatissima, dove si è ricongiunta a Roberto Ciufoli e a Beatrice Marchetti. Accettando di rimanere, Ilary Blasi è stata costretta ad aprire un televoto, ma per Rosaria non c’è stato niente da fare ed è stata costretta a fare ritorno in Italia.

Durante la prova di resistenza Awed ha protestato manifestando un gesto di stizza. Lo youtuber ha riferito di non aver toccato la corda e avrebbe potuto resistere ancora. Massimiliano Rosolino, però, ha spiegato che la regia gli ha dato torto e la corda è stata effettivamente toccata per un breve istante. Il ragazzo ha avuto modo di rifarsi con la lettera del padre ed è scoppiato a piangere. Il genitore ha espresso tutto il suo orgoglio per lui.

Tommaso Zorzi ha cercato di stuzzicare Angela Melillo. Secondo l’opinionista dell’Isola dei Famosi, non è possibile che non ci sia nulla che la faccia sbottare e che, al contrario, le vada sempre tutto bene. L’attrice ha replicato che è fatta così e se deve dire qualcosa lo fa a modo suo.

Andrea Cerioli contro Isolde Kostner all’Isola dei Famosi: “Mi teme, è una vipera”

Andrea Cerioli e Isolde Kostner si sono spezzo stuzzicati durante le puntate dell’Isola. Qualche giorno fa avevano cercato di chiarirsi e sembrava tutto calmo. Ilary Blasi, invece, ci ha messo lo zampino e ha fatto ascoltare alla sportiva una clip in cui l’ex tronista di Uomini e Donne parlava male di lei:

“Le do fastidio perchè parlo di cibo, ma di cosa dobbiamo parlare qui? Antipatica, che vipera, è una stro…”

Isolde ha confessato di essere rimasta delusa da queste parole, precisando di non temere Andrea Cerioli.

Isola dei Famosi 2021: Miryea Stabile e Fariba Tehrani finiscono al televoto

Prima di concludere la puntata i naufraghi sono stati chiamati a fare le nomination. Al televoto sono finite Miryea Stabile e Fariba Tehrani. Chi uscirà? Lunedì 24 maggio sarà la terzultima puntata. Appuntamento poi a lunedì 31 maggio con la semifinale e lunedì 7 giugno con la finale dell’Isola dei Famosi con un meccanismo davvero inedito.