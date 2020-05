Twilight, l’attrice di Renesmee è cresciuta: in futuro un film con Jacob

Twilight Renesmee, la figlia di Bella ed Edward: come è cresciuta l’attrice Mackenzie Foy e il futuro con Jacob

A otto anni dalla fine della saga cinematografica, Twilight continua a far sognare. Da Bella ad Edward, passando per Jacob e Renesmee, nessuno degli amati protagonisti della storia è morto. Vissero tutti felici e contenti? Indubbiamente sì…ma c’è ancora molto da raccontare! Se Kristen Stewart e Robert Pattinson hanno già annunciato di non voler più indossare i panni dei vampiri, diverso è il discorso per Mackenzie Foy e Taylor Lautner. Del resto c’è ancora tanto da scoprire sulla storia tra Renesmee e Jacob…Una storia fino ad oggi raccontata solo dai fan attraverso le fanfiction ma che potrebbe diventare presto prima un romanzo e poi un film. La scrittrice Stephenie Meyer non aveva nascosto tempo fa la volontà di voler abbandonare il mondo di Twilight ma oggi è tornata sui suoi passi: il prossimo agosto uscirà un nuovo libro della saga. Si tratta di Midnight Sun, che analizzerà la vicenda dal punto di vista di Edward. Da qui a narrare la relazione tra Renesmee e Jacob il passo è breve…

Gossip e news sul sesto film di Twilight: al centro della scena Renesmee e Jacob

Da qualche anno circola la voce di un sesto film di Twilight, incentrato proprio sul rapporto tra Renesmee e Jacob. Come sappiamo il licantropo ha avuto l’imprinting nei confronti della figlia di Bella ed Edward ma questo legame non è mai stato esplorato fino in fondo nei romanzi e nei film. Le basi per scrivere una nuova storia ci sono davvero tutte anche se la scrittrice ha sempre taciuto sull’argomento. Di sicuro gli attori sarebbero pronti: Taylor Lautner è in cerca di un riscatto e tornare ad indossar i panni di Jacob sarebbe l’occasione giusta. Dopo i cinque film di Twilight il 28enne non ha avuto più grande successo a differenza di Kristen e Robert che hanno fatto strada ad Hollywood. In cerca di una grande opportunità pure Mackenzie Foy, che oggi è una giovane donna che si sta facendo largo nell’industria del cinema, dove ha debuttato da piccina.

Twilight cast: cosa fa oggi Mackenzie Foy, l’attrice che interpretava Renesmee

Mackenzie Foy, l’attrice che ha prestato il volto a Renesmee da bambina in Breaking Dawn 2, oggi ha 20 anni e continua a lavorare come attrice. Dopo Twilight si è divisa tra cinema e tv ed è in cerca di un ruolo giusto. Prima o poi il sogno dei fan diventerà realtà? Noi siamo fiduciosi: le strade dei vampiri e licantropi sono infinite…