Twilight, esce il nuovo libro della saga: ad agosto arriva Midnight Sun

Stephanie Meyer ha annunciato l’uscita del nuovo libro di Twilight Saga: Midnight Sun

Bella ed Edward stanno per tornare. La scrittrice Stephanie Meyer ha annunciato che il prossimo 4 agosto uscirà il nuovo libro della saga di Twilight. Intitolato Midnight Sun il nuovo volume racconterà la storia che tutti conosciamo dal punto di vista del vampiro, interpretato sul grande schermo da Robert Pattinson. In realtà la Meyer aveva iniziato a scrivere questa versione dei fatti già anni fa ma una fuga online delle prime pagine del manoscritto l’aveva spinta ad abbandonare il progetto. Oggi – su consiglio di editore e lettori – è tornata sui suoi passi e la prossima estate potremo finalmente leggera la storia da una prospettiva diversa da quella di Bella, che al cinema ha avuto il volto di Kristen Stewart.

Cosa ha detto Stephanie Meyer sul nuovo libro di Twilight in uscita ad agosto

“Sono davvero entusiasta di annunciare finalmente l’uscita di Midnight Sun il prossimo 4 agosto”, ha annunciato Stephanie Meyer a Good Morning America. “Questo è un periodo storico folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per far uscire questo libro ma tanti di voi lo stanno aspettando da tempo e non sembrava giusto farli aspettare ancora”, ha ammesso la scrittrice. “Questa storia raccontata dal punto di vista di Edward assume una nuova svolta decisamente oscura. Incontrare Bella è stato l’avvenimento più importante della vita di Edward e finalmente capiamo il motivo di determinate scelte”, ha aggiunto l’editore Little Brown. Le prime pagine di questa storia sono finite in rete nel 2008 a causa di un hacker, scatenando così l’ira della Meyer che ha preferito accantonare il progetto. Nel 2013 aveva inoltre ammesso che non avrebbe più scritto nulla sul mondo di Twilight ma a sette anni di distanza ha cambiato idea.

Il sesto film di Twilight ci sarà? Ecco cosa hanno deciso Robet e Kristen

Mentre Stephanie Meyer sta per tornare in libreria con il nuovo libro di Twilight è certo che non ci sarà – almeno per il momento – un sesto film della saga. Kristen Stewart e Robert Pattinson hanno infatti deciso di non tornare più ad indossare i panni di Bella ed Edward.