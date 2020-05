Twilight 6, si parla di un nuovo film della saga: cosa hanno deciso Kristen Stewart e Robert Pattinson

A 8 anni dall’uscita del quinto film della saga non è escluso un sesto capitolo di Twilight. Del resto Bella ed Edward sono vampiri immortali e sono in molti a sognare un prosieguo della storia dopo Breaking Dawn – Parte 2. Tempo fa si è parlato della possibilità di un nuovo film dopo alcune dichiarazioni di Robert Pattinson. L’attore inglese – che non ha mai amato particolarmente il personaggio di Cullen nonostante la grande popolarità – ha infatti rivelato che tutto è possibile nella vita. Il 33enne non ha escluso la possibilità di lavorare ad un nuovo capitolo cinematografico anche se il recente ingaggio ad Hollywood ha sicuramente cambiato la sua vita professionale. Robert è stato infatti scelto come protagonista del nuovo film di Batman e questo lavoro segnerà indubbiamente la sua carriera. Dunque sembra improbabile che possa tornare indietro nei panni di Edward. E Kristen Stewart?

Kristen Stewart contraria a Twilight 6: probabile lo spin off con Renesmee

Kristen Stewart si è sempre detta contraria ad un nuovo film di Twilight. La sua Bella Swan ha dato tutto e la 30enne non è per niente interessata a ricoprire per la sesta volta quel ruolo così complesso. Ma le vie del cinema sono infinite e per questo forse potrebbero aprirsi le porte di uno spin off incentrato su Renesmee, la figlia di Bella ed Edward. L’idea gira sul web da diverso tempo e considerato che Twilight è garanzia di successo non è escluso che prima o poi sceneggiatori e produttori lavorino ad un progetto del genere. Certo, non c’è a disposizione il materiale della scrittrice Stephanie Meyer ma l’autrice è molto legata alla saga e potrebbe quindi dare il suo prezioso contributo alla sceneggiatura.

Twilight saga: l’idea rimbalzata sul web quattro anni fa

Nel 2016 sono circolate su Internet diverse indiscrezioni circa un sesto film di Twilight con protagonista Renesmee, la figlia di Bella e Edward. Era addirittura apparso il nome dell’attrice protagonista – ovvero Nina Dobrev, già star di The Vampire Diaries – ma non si escludeva un coinvolgimento di Mackenzie Foy, l’attrice che ha interpretato il ruolo della bambina in Breaking Dawn – Parte 2 e che oggi ha 19 anni. Il sogno dei fan diventerà presto realtà? Per il momento non c’è nulla di certo… non resta che tenere le dita incrociate!