Robert Pattinson torna a parlare di Twilight e ringrazia Kristen Stewart

Robert Pattinson oggi: le parole dell’attore su Twilight e Kristen Stewart

A dieci anni dall’uscita di Twilight, Robert Pattinson è tornato a parlare del film che lo ha reso famoso in tutto il mondo. L’attore, che oggi ha 32 anni ed è protagonsita di High Life, ricorda quel periodo come uno dei più belli della sua vita ma pure uno dei più difficili. Per fortuna è riuscito ad andare avanti grazie ad una persona speciale, ovvero Kristen Stewart, con la quale per diverso tempo ha condiviso set e vita privata. “Non mi piace fare programmi. Vivo nel momento perché sono stato come tramortito dal successo improvviso e sono grato di averlo condiviso con persone che potessero capirmi, come Kristen”, ha detto l’inglese in un’intervista rilasciata al settimanale F.

In che rapporti sono rimasti Kristen Stewart e Robert Pattinson

Come si può intuire dalle recenti dichiarazioni di Pattinson, il rapporto con la Stewart è rimasto ottimo nonostante il tradimento dell’attrice con il regista Rupert Saunders. I due colleghi sono riusciti a ricucire un legame e oggi sono ottimi amici. Nessun ritorno di fiamma, come sognato dai fan di Edward e Bella: Kristen è serena accanto alla nuova fidanzata Sara Dinkin, mentre Robert solo di recente è uscito allo scoperto con Suki Waterhouse, ex di Bradley Cooper.

Robert Pattison e le ultime parole sul film Twilight

“Cosa mi ha lasciato Edward di Twilight? Che quando trovi qualcuno di cui non puoi fare a meno nella tua vita, allora non devi avere più paura. Buttati”, ha confessato Robert Pattinson.