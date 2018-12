Kristen stewart: felice con la nuova fidanzata Sara Dinkin

Kristen Stewart e Sara Dinkin: è amore dopo Stella Maxwell

Ad un mese dalla fine della relazione con la super modella Stella Maxwell, l’ex stella di Twilight Kristen Stewart è stata avvistata con una nuova fiamma. Si tratta della stilista Sara Dinkin, con cui l’attrice americana è stata paparazzata durante una passeggiata con i loro cani, ma non è stato l’unico avvistamento della probabile coppia! Infatti, recentemente, sono state intercettate insieme in una spa di Los Angeles, dove hanno trascorso alcune ore di relax. Jeans bianchi e capelli cortissimi per l’ex di Robert Pattinson, shorts e capelli rossi per la stilista. È amore? Nulla è stato ancora confermato, ma dalle immagini diffuse sul web il loro feeling è più che evidente.

Kristen Stewart e Stella Maxwell: amore al capolinea

La notizia della separazione tra la Stewart e Stella Maxwell, legate dal 2016, si è diffusa da pochissimi giorni, ma pare che già un mese fa la loro storia sia giunta al capolinea. Infatti, secondo voci attendibili, l’ultimo volta che sono state avvistate insieme risale ad ottobre in un aeroporto di Amsterdam. C’è da dire che la coppia è stata sempre molto riservata, ma da qualche tempo a questa parte pare abbiano raggiunto la consapevolezza di avere delle vite completamente diverse. E proprio da quando è stata ufficializzata la notizia, l’attrice e la stilista californiana trascorrono molto tempo insieme, mano nella mano. Da poche settimane, quindi, la single Stewart fa già parlare di lei e di quella che, molto probabilmente, è la sua nuova fiamma!

Kristen Stewart e le sue precedenti relazioni

Dopo la lunga e tormentata relazione con il collega Robert Pattinson, durata diversi anni e terminata per il tradimento di lei con il regista Rupert Sanders. Le scuse, all’epoca, non bastarono per sistemare la situazione. Qualche mese dopo l’eroina di Twilight si fidanza sorprendentemente con la sua assistente personale, Alicia Cargile. Successivamente, conquista l’attrice Soko, che dopo soli sei mesi lascia per la cantante St. Vincent, nonché ex fidanzata di Cara Delevigne.