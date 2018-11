Twilight con Kristen Stewart e Pattinson compie 10 anni e torna al cinema

Kristen Stewart e Robert Pattinson, Twilight di nuovo al cinema: ecco quando

Twilight torna al cinema, esattamente dieci anni dopo la prima proiezione. È infatti passato un decennio quando il film tratto dall’omonimo libro di Stephanie Meyer è sbarcato sul grande schermo lasciando il segno. Per festeggiare questo importante anniversario la casa di produzione Eagle Pictures ha deciso di riproporre nelle sale cinematografiche la storia con protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson. Quando? Il 20 e il 21 novembre, in tutta Italia. Un evento unico, come accaduto di recente per l’anniversario di Titanic con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Le due giornate saranno precedute da una premiere a Roma, fissata al 13 novembre presso il cinema The Space Moderno di Piazza della Repubblica, con tante sorprese per i fan.

La trama di Twilight: la grande storia d’amore tra Bella e Edward

Twilight è tratto dal primo dei romanzi-culto di Stephenie Meyer. Dopo il matrimonio di sua madre, l’adolescente Bella Swan si trasferisce dall’assolata Phoenix, in Arizona, a casa di suo padre nella piovosa cittadina di Forks, nello stato di Washington. Introversa e solitaria, Bella non ha grandi aspettative per quanto riguarda la nuova scuola e i nuovi compagni, ma l’incontro con Edward Cullen, bello, intelligente e spiritoso, anche se con un alone di mistero, cambia completamente le sue prospettive. Tra i due nasce prima una profonda amicizia e poi un’appassionata storia d’amore, ma quando Bella scopre la vera identità di Edward viene catapultata in un mondo misterioso dove la vita e la morte non hanno confini…

Twilight: cosa fanno oggi Kristen Stewart e Robert Pattinson

Dopo i 5 film della saga di Twilight, Robert Pattinson e Kristen Stewart hanno trovato successo ad Hollywood. Meno fortuna hanno avuto in amore: la loro relazione è infatti terminata dopo la fine delle riprese. Kristen ha in seguito amato molteplici donne: Alicia Cargile, St. Vincent, Stella Maxwell. La storia con quest’ultima, iniziata nel 2016, pare sia finita dopo una convivenza. Pattinson era sul punto di sposare la cantante FKA Twigs ma i due sono lasciati a un passo dall’altare. Ora Robert è impegnato con la collega Suki Waterhouse.