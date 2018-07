Twilight saga, 10 anni dopo: come sono diventati gli attori e cosa fanno oggi

Twlight cast, gli attori oggi: come sono diventati e cosa fanno

Che fine hanno fatto gli attori di Twilight? Cosa fa oggi il cast della saga nata da Stephenie Meyer? Sono passati ben dieci anni dall’uscita del primo film della serie cinematografica. Correva l’anno 2008 e la storia era già ampiamente conosciuta grazie al successo dell’omonimo libro. L’ultimo film – Breaking Dawn, parte seconda – è uscito al cinema nel 2012. Ma come sono diventati gli attori di Bella, Edward, Jacob e compagnia bella? Scopritelo con noi!

Kristen Stewart – Bella Swan

Dopo la fine di Twlight, Kristen Stewart (che oggi ha 28 anni) ha continuato a lavorare ad Hollywood. Attualmente è una delle giovani attrici più stimate e ammirate. Ha lavorato a molteplici film, tra i tanti: Disastro a Hollywood, The Runaways, Biancaneve e il cacciatore, Still Alice, Equals, Personal shopper, Billy Lynn. Ha vinto numerosi premi, i più prestigiosi restano il Bafta e il Cesar, rispettivamente il Premio Oscar inglese e quello francese. In amore la Stewart ha invece avuto un percorso più travagliato. Dopo la fine della storia d’amore con Robert Pattinson, dovuta ad un tradimento di lei con il regista Rupert Sanders, Kristen ha fatto coming out. Negli ultimi anni ha amato molteplici donne: Alicia Cargile, St. Vincent, Stella Maxwell. La storia con quest’ultima, iniziata nel 2016, pare sia finita dopo una convivenza. Ma le dirette interessate non hanno mai confermato. Per ora è certo che Kristen Stewart ha mantenuto un ottimo rapporto con Pattinson: Bella e Edward sono molto amici nella vita reale.

Robert Pattinson – Edward Cullen

Anche Robert Pattinson (32 anni oggi) è stato molto richiesto a Hollywood dopo la saga di Twilight. Tra i tanti film: Come solo tu sei, Little Ashes, Bel Ami – Storia di un seduttore, Come l’acqua per gli elefanti, Civiltà perduta, Good Time. A quanto pare, però, Pattinson non è del tutto contento della propria carriera. Secondo le malelingue, Robert sogna un ruolo prestigioso, che possa allontanarlo da Edward Cullen e dal cinema per adolescenti. Nel frattempo è tornato di recente single: è finita la storia d’amore con FKA Twigs. Insieme dal 2014, i due erano pronti a sposarsi ma poi hanno scelto di mollarsi. Nel corso degli anni si è parlato spesso di un flirt con Katy Perry, ma i due sono solo buoni amici.

Taylor Lautner – Jacob Black

Taylor Lautner (oggi 26 anni) ha trovato meno fortuna ad Hollywood dopo aver indossato i panni del licantropo Jacob. Il ragazzo ha preso parte a poche e deludenti pellicole. È andata meglio con la tv: ha recitato prima nella seconda stagione di Scream Queens ed è poi diventato protagonista della serie, attualmente ancora in corso, Cuckoo. Hanno fatto più notizia le storie d’amore di Taylor Lautner: prima quella con la cantante Taylor Swift, poi con l’attrice Billie Lourd. Da qualche mese l’attore frequenta la modella Olivia Holt, anche se i due non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto.

Ashley Greene – Alice Cullen

Ashley Greene, l’interprete di Alice, oggi ha 31 anni ed è rimasta intrappolata nel ruolo di Twilight. Non è riuscita a trovare nuove opportunità lavorative in grado di farla emergere quanto i suoi colleghi vampiri. Ashely si è accontentata di ruoli inferiori. È andata meglio in amore: a breve sposerà la star della tv australiana Paul Khoury.

Mackenzie Foy – Renesmee Cullen

Renesmee – la figlia di Bella e Edward – è quasi maggiorenne! L’attice Mackenzie Foy compirà 18 anni il prossimo novembre (è nata il 10 novembre 2000). Quando ha partecipato agli ultimi due film della saga di Twilight aveva appena dieci anni ma già le idee chiare sul suo futuro. Tanto che dopo il successo mondiale ottenuto grazie al ruolo di Renesmee ha continuato a recitare in diverse pellicole cinematografiche.

Nikki Reed- Rosalie Hale

Nikki Reed è tra gli attori diventati più popolari dopo Twilight. Oggi trentenne, ha preso parte a numerosi progetti cinematografici e televisivi. Ma ha fatto più scalpore la sua storia d’amore con Ian Somerhalder, il Damon di The Vampire Diaries. Ian era l’ex fidanzato di Nina Dobrev, amica di Nikki. Nonostante i gossip e le malelingue, i tre hanno puntualizzato che non c’è alcun problema tra di loro. Ad ogni modo la Dobrev non è stata invitata al matrimonio di Ian e Nikki, celebrato nell’aprile del 2015. La coppia di attori ha una figlia ancora neonata, Bodhi Soleil.

Come sono diventati tutti gli altri attori di Twilight

In questo video la metamorfosi di tutti gli attori lanciati da Twlight: