Taylor Lautner nuova vita per l’attore: cosa fa oggi Jacob di Twilight

Che fine ha fatto Jacob di Twilight? Cosa fa oggi l’attore Taylor Lautner

Sono passati dieci anni dall’uscita del primo film della saga di Twilight. Che fine ha fatto Taylor Lautner, ovvero il licantropo Jacob? L’attore ha oggi 26 anni e continua a lavorare nel mondo della recitazione. Anche se a differenza dei suoi colleghi Kristen Stewart e Robert Pattinson ha trovato meno fortuna a Hollywood. Lautner non ha più preso parte a pellicole importanti e prestigiose ma si è accontentato di ruoli in film di scarso successo. Senza contare che l’ultimo film nel quale ha recitato è Run the tide, che risale al 2016. Taylor ha provato a ritrovare la popolarità con le serie tv, prendendo parte alla seconda stagione di Scream Queens. Il telefilm Fox non è stato però rinnovato per una terza stagione. È andata meglio con Cuckoo, serie della BBC ma disponibile pure su Netflix, nella quale Taylor indossa i panni del protagonista Dale Ashbrick Junior. Al momento si stanno girando le riprese della quarta stagione, che andrà in onda in autunno.

La vita privata di Taylor Lautner di Twilight

E la vita privata di Taylor Lautner? Dopo la famosa storia con Taylor Swift, per ben sei mesi il giovane è stato fidanzato con Billie Lourd, attrice conosciuta sul set di Scream Queens nonché figlia di Carrie Fisher e nipote di Debbie Reynolds. La coppia sembrava molto innamorata e Billie era addirittura pronta alla convivenza. Ma la ragazza ha capito di volersi concentrare maggiormente sulla carriera e ha così mollato Taylor.

Taylor Lautner avvistato con la modella Olivia Holt

Oggi Taylor Lautner è ufficialmente single anche se qualche tempo fa è stato beccato insieme a Olivia Holt, ventenne attrice, cantante e modella statunitense conosciuta soprattutto per il ruolo di Kim Crawford nella serie di Disney XD Kickin’ It – A colpi di karate e per aver interpretato Skylar Lewis nel film Disney per la televisione Girl vs. Monster. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi a Los Angeles ma non hanno mai confermato la loro liason.