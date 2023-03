Cristina Scuccia, la fu Suor Cristina, ha fatto bene ad accettare di partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi? E Cristiano Malgioglio ad Amici di Maria De Filippi come se la sta cavando? E ancora, come commentare la sparata di Vittorio Sgarbi a Domenica In e quella di Claudio Lippi a Da Noi a ruota libera?? Sono stati alcuni dei temi discussi a Tv Talk (Rai tre) lungo la puntata in onda sabato 25 marzo. Per tutte e tre le questioni ci sono state delle stroncature

A commentare le vicende in studio ci sono stati la conduttrice Geppi Cucciari, l’esperto televisivo Riccardo Bocca e la giornalista de L’Espresso Beatrice Dondi. Capitolo Cristina Scuccia. L’ex ecclesiastica farà parte del cast de L’Isola dei Famosi. Sulla questione è intervenuto Bocca, stroncando la cantante:

“L’Isola è la sua mutazione definitiva? Mi auguro di no per la salvezza, non della sua anima, ma della sua carriera. Ora non ha più il super potere mediatico della tonaca. Ha aderito alla confraternita di Mediaset che ha regole leggermente diverse e le dà un alto e laico gettone di ingaggio. C’è poi l’idea di trascorrere settimane in un gioco in cui si induce appunto per gioco alla fame. Ecco, per me questo è peccato. Immagino che l’ex Suor Cristina per quel che riguarda il peccato ne capisca abbastanza”.

Geppi Cucciari ha invece difeso le scelte dell’ex Suor Cristina: “Chi siamo noi per impedirgli di andare a Verissimo a cantare o all’Isola dei Famosi? Chi siamo noi per giudicarla? Le auguro di essere felice“. Spazio poi al tema relativo all’esperienza, in qualità di giudice, di Cristiano Malgioglio ad Amici. In questo caso la stroncatura è arrivata da Beatrice Dondi: “Ad Amici parla solo di se stesso, ed è strano perché avendo di fronte dei ragazzi potrebbe essere accondiscendente, un po’ più carino. Invece no. E quando non riesce a parlare di sé inventa la gaffe dell’i-Pad. Ognuno ha la forma nervosa che gli spetta, lui ha l’egomania, non c’è niente di male”.

A Tv Talk si è poi parlato degli scivoloni di Sgarbi e Claudio Lippi. Il critico d’arte, nella scorsa puntata di Domenica In, ha fatto una sparata dimenticabile, per usare un eufemismo (“Le ragazze del 2000 tutte tro*e”). Inoltre ha mostrato di non sapere nemmeno l’anno di nascita delle figlie, Evelina e Alba. “Il fatto che Sgarbi e Lippi erano in diretta ha reso eterno il loro exploit”, ha chiosato sarcasticamente Geppi Cucciari che, a proposito del caso Sgarbi, ha aggiunto: “Poi è passato in secondo piano che non sapesse quando è nata la figlia”. E la gaffe di Lippi da Francesca Fialdini? “A una certa età si può dire qualsiasi cosa? No”, la frase secca della Cucciari che no, non giustifica in alcun modo ciò che ha detto Lippi.

Claudio Lippi, il surreale commento sul ragazzo brasiliano a Da noi a ruota libera

Il conduttore, ospitato a Da noi a ruota libera, a un certo punto ha chiesto a un ragazzo brasiliano con un capigliatura afro se fosse italiano. Appurato che ha origini brasiliane, si è avventurato in una battuta che voleva essere simpatica mentre invece è stata offensiva: “Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate”. Subito la padrona di casa Fialdini si è accorta dello scivolone. Così ha cambiato argomento alla velocità della luce.