Come ogni domenica pomeriggio, anche oggi è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata del talk “Da noi.. a ruota libera“, condotto da Francesca Fialdini. Il programma, che viene trasmesso subito dopo “Domenica In”, ha avuto come ospiti Barbara De Rossi e Barbara Foria. Inoltre, in occasione della festa del papà sono stati invitati anche Ugo Bressanello – che ha lasciato la sua carriera da manager di per creare una associazione che si occupa di bambini in difficoltà – e Claudio Lippi insieme a sua figlia Federica. Proprio il noto conduttore si è reso protagonista di un triste scivolone. Durante l’intervista, Lippi ha notato un ragazzo di colore fra il pubblico e ha voluto parlargli per chiedergli dei suoi folti capelli ricci. Le parole che ha pronunciato poi, però, non sono state molto felici: “Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate”. La Fialdini, con evidente disagio, ha cercato di andare avanti con la trasmissione e tergiversare sull’imbarazzante momento.

Si tratta della seconda ‘gaffe‘ della giornata per il pomeriggio di Rai 1. Poche ore prima, infatti, Vittorio Sgarbi, ospite a “Domenica In“, ha parlato di come una sua assistente sosteneva che le ragazze nate nel 2000 fossero tutte delle poco di buono. Il web si è rivolto contro il sottosegretario alla Cultura del Governo Meloni, accusandolo di sessismo. Allo stesso modo, sono piovute critiche anche contro Lippi, tacciato di razzismo. Insomma, una domenica decisamente poco felice per la rete, dove sono state mandate in onda delle dimenticabili pagine di televisione.

Claudio Lippi: chi è la figlia Federica

Federica Lippi è la secondogenita di Claudio Lippi, dopo Lenni Lippi, ed è nata l’11 maggio del 1988. La 32enne è frutto del matrimonio del conduttore con Kerima Simula. I due si sono separati quando Federica aveva solamente 6 anni e Claudio non è stato molto presente nella vita della figlia. Per questo, la giovane ha raccontato di aver avuto un’infanzia difficile e di aver sentito molto la mancanza del padre. Anche lo stesso Lippi ha sempre ammesso di non essere stato un buon padre e ha cercato di recuperare il rapporto con la figlia. A tal proposito, nel 2000 è anche tornato insieme all’ex moglie, arrivando anche a risposarla. Nel frattempo, Federica ha avuto una figlia di nome Mya Summer, con la quale vive insieme ai genitori nella loro casa di Roma.