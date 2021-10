Tu si que vales, Zerbi “spezza sogni”: niente finale per Zaki, la scelta divide

A Tu si que vales il 27enne belga Youssef Zaki è sbarcato sul palco lanciandosi in una magistrale interpretazione del celebre brano ‘Say Something’. Performance struggente e coinvolgente, che ha convinto tutti, pubblico e giurati. Per il giovanotto, che parla benissimo l’italiano, avendo vissuto nel Bel Paese dalla terza elementare fino alla terza media, c’è stato il parere favorevole di tutti e quattro i giudici. Non solo: dalla giuria popolare è arrivato un 100% tondo tondo. La parola è quindi ripassata a Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Come da regolamento, se tutti e quattro si fossero alzati e avessero raggiunto il ragazzo al centro della scena, questo avrebbe staccato anticipatamente il pass per la finale. Zerbi però è rimasto inchiodato sulla sua sedia. Una scelta che ha diviso i telespettatori.

Zaki, che in Belgio, a Bruxelles, si guadagna da vivere facendo l’impiegato e il cantante da strada, quando ha visto il 100% della giuria popolare e Gerry, Maria e Mammucari alzarsi è scoppiato in lacrime, credendo di avercela fatta e di avere in tasca il biglietto per la finale. Non aveva però fatto i conti con il parere di Zerbi.

“Rudy mi ha detto che non si sarebbe alzato – ha spiegato Maria al giovane -. Ma c’è un perché. Ti ho visto piangere allora ti volevo dire questa cosa. Se Rudy si fosse alzato tu saresti andato in finale. Lui però vuole darti la possibilità di ri-esibirti un’altra volta e affidarti un pezzo“.

A questo punto ha preso la parola lo stesso Zerbi: “Credo che a te piaccia conquistare le cose e che tu provi piacere a esibirti. Per me tu sarai felice di ri-cantare e conquistarti la finale. Ho in mente una canzone che esalti le tue capacità e te la indicherò tra non molto”. “Grazie a tutti”, ha chiosato Youssef.

La scelta di Zerbi è risultata divisiva. Su Twitter si sono espressi molti telespettatori. C’è chi ha criticato Rudy, definendolo uno “spezza sogni” e biasimandolo con asprezza per non essersi alzato. Altrimenti detto, il ragionamento di far ri-esibire Zaki più che un piacere è stato visto da qualcuno come uno sgarro. Altri utenti hanno invece apprezzato l’idea del produttore discografico, lanciando addirittura la suggestione di far transitare il talento belga da Tu si que vales ad Amici di Maria De Filippi.

Prima di Youssef si è esibita Idanna Abignente, 77enne maestra di pole dance. Anche in questo caso la performance ha messo tutti d’accordo. Standing ovation in studio e congratulazioni a iosa per la donna che ha mostrato doti fisiche e mentali eccezionali. Giù il cappello!