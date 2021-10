Tu si que vales: Rudy tocca parti intime, Maria si vergogna, Belen basita

A Tu si que vales è sbarcato Kirby Roy, con la sua squadra, tutti esperti di jujitsu, arte marziale giapponese. Roy, 67 anni e di origini statunitensi (vive nello stato della Louisiana) ha dato sfoggio di maestria nell’autodifesa. Il jujitsu infatti è una pratica che insegna a incassare. Così, l’uomo, assieme ai suoi allievi, ha cominciato a mostrare come ricevere calci e pugni senza fare una piega. Le botte sono arrivate in ogni parte del corpo: in viso, in pancia e pure nelle zone intime. Maria De Filippi&Co sono rimasti tutti a bocca aperta. La performance si è fatta ancor più interessante quando Teo Mammucari è stato chiamato in causa.

Il conduttore romano è stato chiamato sul palco e invitato anch’egli a colpire il maestro Roy. Rudy Zerbi, però, volenteroso di fugare ogni dubbio, ha chiesto di poter controllare se l’uomo avesse una conchiglia a riparo delle parti intime. Una richiesta che ha provocato caos e ilarità in studio. “No, Rudy, questo no!”, si è affrettata a dire Maria. “Dai, bisogna controllare che il maestro non abbia niente, altrimenti resta il dubbio”, ha replicato Zerbi. “Io mi vergogno”, la controbattuta della De Filippi. Nel frattempo Kirby, senza alcun problema, si è messo a disposizione.

Rudy, con tanto di palpata, ha controllato il tutto. “Qui è tutto sotto controllo, non c’è niente”, ha assicurato il produttore discografico. Insomma, Roy e i suoi allievi erano davvero sprovvisti di protezioni. “Non ha vergogna di niente”, ha chiosato Sabrina Ferilli. Le ha fatto eco Teo Mammucari: “Uno che fa tutto sto casino per toccare le pa…e al maestro”. Pronta anche l’ironia di Gerry Scotti: “Lui è un noto maniaco, qui in Italia lo conoscono, in America no”.

Spazio quindi a una ulteriore dimostrazione di autodifesa, con Mammucari che ha sferrato un calcio sui testicoli di Roy che non ha fatto una piega. “Aho, glielo ho dato forte. Mai successo nella mia vita, ho sentito proprio che lì c’erano…”, ha aggiunto il conduttore romano.

Kirby ha poi saputo che Alessio Sakara è un campione di MMA. Immediato l’invito a raggiungerlo sul palco. Così pure Sakara ha sferrato dei colpi ripetuti ai maestri di jujitsu i quali hanno sempre incassato senza il minimo problema e senza nemmeno lasciarsi andare a una smorfia di dolore.

Belen Rodriguez, evidentemente basita dalla situazione e da ciò a cui ha assistito, ha voluto togliersi una curiosità: “Non incide sulla fertilità?”. “Ho cinque figli”, la secca risposta di Roy. Giù il sipario!