Tu Si Que Vales, lacrime per Belen, Rudy e Gerry: la maga emoziona tutti

Si chiama Dania Diaz ed è venezuelana la maga che ha stregato tutti i giudici a Tu Si Que Vales (Canale 5), compresi i presentatori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La 31enne sudamericana si è esibita con una performance particolare ed originale, riuscendo a narrare la sua storia attraverso le carte (video qui sotto). Il numero, oltreché a dimostrare le doti indubbie di Dania, ha trasmetto un tono delicato, dolce e poetico. Forti emozioni per tutti: Sabrina Ferilli, Belen, Rudy Zerbi e Gerry Scotti i più colpiti, evidentemente estasiati come hanno testimoniato i loro occhi lacrimanti di commozione. Anche Maria De Filippi e Teo Mammucari sono rimasti di sasso. Inutile dire che dalla giuria sono giunti 4 sì a cui si è aggiunto quello del voto popolare riferito dall’attrice romana.

Tu Si Que Vales, emozioni per Belen, Rudy e Gerry: la maga emoziona tutti

“Questa roba qui per me… Cioè, sei da finale. Bravissima”, ha chiosato Mammucari, il primo a esporsi dalla giuria una volta terminato il numero della Diaz. “I maghi mi mettono sempre ansia, tu invece sei stata poetica e delicata. Ho trovato tutto molto bello”, il parere della moglie di Maurizio Costanzo, assolutamente convinta dalla performance. Scotti ha parlato con gli occhi umidi, palesemente emozionato. “Bravura eccezionale e storia straordinaria”, il flash. Anche Zerbi, fortemente coinvolto emotivamente, ha pronunciato poche ma sentite parole: “Proprio brava, per me vale”.

Tu Si Que Vales, lo scontro con Ballando con le Stelle

Tu si que vales, oggi 19 settembre 2020, è giunto al secondo appuntamento della nuova stagione. A differenza della scorsa settimana, per quel che riguarda la battaglia degli ascolti, stavolta si troverà ad affrontare un osso duro. Su Rai Uno, dopo diversi rinvii, è cominciato Ballando con le Stelle. Ricordiamo che Milly Carlucci si è impegnata a più non posso per riuscire a riportare sul piccolo schermo lo show, previsto per la scorsa primavera e sospeso per via dell’incombere della pandemia. L’ultima battuta d’arresto è arrivata a causa della positività al coronavirus da parte del maestro Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina, pugile ed ex fidanzato di Diletta Leotta. Dopo mille traversie, alla fine, ha vinto la caparbietà della conduttrice Rai. Nella serata odierna si è tagliato il nastro di partenza: le danze hanno avuto inizio.