Tu sì que vales: “Grande rivoluzione nel cast” e Maria chiama Albe di Amici

Sarebbe in corso una rivoluzione nel cast di Tu sì que vales 2022, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Sembra che alcuni volti del programma non saranno più presenti nella prossima edizione e che ci sarà una ventata d’aria nuova con l’arrivo di Albe, cantante scoperto nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Questo è lo scoop lanciato in queste ore da Amedeo Venza, il quale svela su Instagram chi sono i protagonisti dello show che potrebbero non essere presenti nella nuova stagione.

“Martin, Alessio, Teo e Belen verso nuove mete”, scrive l’esperto di gossip. Sembra, almeno secondo tale indiscrezione, che i tre conduttori non saranno più al timone di Tu sì che vales. Non solo, nella giuria pare non sarà presente neanche Teo Mammucari. A chi lascerebbero il posto Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Leandro Castrogiovanni? Ancora non si sa. Bisognerebbe attendere delle ufficialità al riguardo, prima di essere certi che questa “grande rivoluzione del cast” avvenga davvero.

Intanto, Venza fa sapere che sarebbe in arrivo Albe, all’anagrafe Alberto La Malfa. Pare che Maria De Filippi abbia chiesto al cantante di Giravolte di entrare a far parte del cast del programma di intrattenimento della prima serata di Canale 5, che punta a trovare talenti. Il talent show nella prossima edizione accoglierebbe, dunque, il fidanzato di Serena Carella e ci sarebbe anche un motivo dietro questa decisione.

Sembra che per Albe non sia arrivata alcuna proposta importante nel mondo della musica. “Così si è pensato a un ruolo per lui all’interno del programma di talenti vari”, conclude Venza. Sarà davvero così? Se così fosse, non ci sarebbe variazioni per quanto riguarda la presenza di Maria, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Al contrario, Giulia Stabile lascerebbe il suo ruolo ad Albe.

Nella passata edizione, per la prima volta la De Filippi aveva deciso di inserire nel cast del talent show un volto di Amici, ovvero la vincitrice della 20esima edizione. La ballerina e fidanzata di Sangiovanni era approdata nel programma con un ruolo inedito. Scendendo nel dettaglio, era diventata co-conduttrice di Tu sì que vales e conduceva le interviste dietro le quinte sul canale web WittyTv.

Questo ruolo passerebbe, a questo punto, ad Albe. Ora non resta che attendere per scoprire se queste indiscrezioni troveranno delle conferme ufficiale e se, dunque, ci sarà davvero questa importante rivoluzione all’interno del cast del talent show di Canale 5. Va precisato che solo qualche giorno fa Davide Maggio rivelava che giuria e conduzione non avrebbero subito cambiamenti, se non l’uscita di scena di Giulia Stabile.