Tu si que vales 2022, chi ci sarà e chi no nel cast: c’è un addio, il nome

Si comincia a parlare del cast di Tu si que vales 2022. Il programma tornerà in autunno ad allietare il sabato sera degli italiani, o almeno di quelli che sceglieranno di guardarlo. E sono milioni e milioni. Squadra che vince non si cambia, si dice, ma a quanto pare c’è qualcuno che abbandonerà il carrozzone per tornare alla vita che più le appartiene. Il cast è formato da tante persone, non c’è che dire: ci sono ben tre conduttori (quattro lo scorso anno), poi quattro giudici più un giudice speciale, e insostituibile verrebbe da dire. Chi di loro ci sarà e chi no?

A rispondere alle prime curiosità dei fan di Tu si que vales è stato Davide Maggio. Rispondendo alle domande giunte tra le sue stories su Instagram ha fatto sapere che ci sarà un addio nel programma del sabato sera. Se di addio si può parlare, però, visto che quella della passata edizione è stata più una partecipazione che un far parte del tavolo dei conduttori a tutti gli effetti. Sì, ha presentato anche lei alcuni concorrenti ma il timone è sempre stato nelle mani di Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Di chi si sta parlando, dunque? Della ballerina di Amici di Maria De Filippi: Giulia Stabile non ci sarà a Tu si que vales 2022. Questo ha fatto sapere Maggio su Instagram, confermando invece il resto del cast. Tornerà Sabrina Ferilli e ci sarà pure Belen, così come non cambierà la formazione dei giudici. Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti sono ormai una squadra e sono pronti a divertirsi e a divertire per un’altra stagione televisiva.

Solo Giulia Stabile non sarebbe stata confermata a Tu si que vales, ma di sicuro poco avrebbe a che fare questa decisione con le critiche dell’anno scorso. La ballerina ha ricevuto non pochi attacchi per la sua presenza nella finale, giudicata inutile da qualcuno. Ma Giulia nella vita fa la ballerina, non la conduttrice. L’anno scorso la sua partecipazione a Tu si que vales forse è cominciata un po’ per gioco, un po’ per caso. Ed è andata avanti per la gioia dei fan, e pure di Maria. Non è detta l’ultima parola, però: per il momento sono solo indiscrezioni.