Lo scorso 27 novembre ha fatto chiacchierare parecchio il ruolo di Giulia Stabile alla finale di Tu si que vales. Per l’ultima puntata del varietà prodotto da Maria De Filippi la ballerina romana ha avuto davvero poco spazio. Sui social network la 19enne è stata oggetto di critiche feroci e pregiudizi. Molti l’hanno trovata inutile, un pesce fuor d’acqua, un soprammobile. Giudizi sprezzanti ai quali la diretta interessata non ha voluto rispondere fino ad oggi.

A quasi un mese dall’ultima puntata di Tu si que vales Giulia Stabile ha fatto sapere in un’intervista rilasciata al settimanale F cosa è successo davvero e perché non è stata così presente nel corso della serata come nelle precedenti puntate. La fidanzata di Sangiovanni ha ammesso:

“Durante la finale di Tu si que vales me ne hanno dette di tutti i colori, tipo che ero inutile. Ma proprio perché era l’ultima puntata, era normale avessi meno spazio in favore della gara e dei conduttori”

Dunque una scelta della produzione, che ha preferito puntare su altri aspetti del programma anziché sul ruolo di Giulia Stabile, che in diretta ha ricevuto una dolce carezza dalla presentatrice Belen Rodriguez. Le due hanno legato molto grazie a Tu si que vales e stretto un bel rapporto.

La replica agli haters

La vincitrice di Amici ha confidato che certe critiche le fanno male ma che la maggior parte delle volte preferisce non replicare:

“Mi verrebbe da rispondere, poi mi ricordo che queste persone non hanno voglia di ragionare. Vedono un post, una ragazzina che non gli piace e la insultano. Se si fermassero a pensare che dietro quel profilo c’è una persona che può sentirsi ferita, immagino non si spingerebbero a tanto. Al massimo, quando sono davvero troppo pesanti, li blocco”

Crescendo Giulia Stabile è riuscita a controllare haters e criticoni. L’esperienza nella Scuola di Canale 5 ha indubbiamente rafforzato il carattere e la personalità della danzatrice, che in passato – quando frequentava le scuole medie – è stata vittima di bullismo. Prese in giro, bigliettini offensivi, abiti strappati: Giulia ha sofferto davvero tanto per la situazione. Oggi è diventata più forte e più consapevole delle proprie potenzialità.

La nuova vita di Giulia Stabile

Dopo la vittoria ad Amici Giulia Stabile è tornata nel talent show di Maria De Filippi in qualità di ballerina professionista. Il suo futuro è nel mondo della danza e in tv. Intanto prosegue a gonfie vele la storia d’amore con Sangiovanni. Una storia d’amore dolce e romantica, che ha emozionato milioni di fan. Giulia e Sangio hanno deciso di non convivere per il momento e di vivere il loro legame in maniera riservata e discreta.