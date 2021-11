Giulia Stabile, critiche a Tu si que vales: il gesto di Belen lascia il segno

Ultimo atto di Tu si que vales 2021: in occasione della finalissima, il talent show di Canale Cinque è stato trasmesso in diretta. Dunque niente tagli ad hoc di montaggio e naturalmente qualche punto morto in più. Non solo: più spazio anche ai conduttori, solitamente ‘subordinati’ alla giuria, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Ecco quindi che Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Giulia Stabile hanno avuto maggiore spazio (assente Alessio Sakara, che sui suoi profili social, ha reso noto di non aver potuto presenziare alla finale senza specificare i motivi del forfait).

L’ex rugbista e la modella argentina hanno preso in mano la situazione, essendo più navigati della giovanissima ex allieva di Amici su cui sono piovute diverse critiche sui social. Diversi gli utenti che l’hanno trovata un pesce fuor d’acqua e fuori luogo (Qui alcuni commenti a caldo ‘cinguettati’ su Twitter: “Ma perché non fanno fare niente a Giulia, porella, sta lì in piedi solo ad applaudire”. “Questa qui vicino Belen è utile quanto una forchetta nel brodo”. “Poi un giorno mi spiegherete l’utilità di Giulia in questo programma”).

La Rodriguez ad un certo punto si è accorta dell’imbarazzo della fidanzata di Sangiovanni, rendendosi protagonista di un gesto dolce e materno. Nella fattispecie Belen, mentre stava conducendo, ha accarezzato la 19enne, che ha ricambiato la zuccherosa cortesia con un sorriso.

Da segnalare che sui social, oltre alle critiche, in molti hanno difeso la ballerina, ricordando la sua giovanissima età e rimarcando che la sua professione è la danza e non la conduzione.

Giulia Stabile e Belen Rodriguez, il legame oltre le telecamere

Per quel che invece riguarda il legame tra Belen e Giulia Stabile, dietro le quinte le due donne hanno un rapporto speciale di stima e affetto che va al di là del programma televisivo. Ne ha parlato di recente la stessa danzatrice, conversando con il magazine Tv Sorrisi e Canzoni.

“Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria (risata!, ndr)”, ha raccontato Giulia, spiegando che con la showgirl ha legato tantissimo. Infatti le due si sentono anche in privato. “A parte gli scherzi – ha aggiunto la Stabile in riferimento alla showgirl sudamericana -, è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono”.

Parole al miele anche per Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Giulia ha confidato che inizialmente aveva un poco di soggezione per via della poderosa corporatura dei due omoni, ma dopo averli conosciuti ha scoperto che dietro cotanta prestanza ci sono due ‘spiriti bambini’.