Giulia Stabile: “Il mio rapporto privato con Belen. Sangiovanni? Si cresce”

Giulia Stabile a ruota libera: la danzatrice sbocciata ad Amici di Maria De Filippi, dopo aver trionfato nel talent show di Canale Cinque, è richiestissima e piena di impegni. Nel programma che l’ha consacrata ora fa parte del corpo di ballo dei professionisti, mentre a Tu si que vales siede assieme ai conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Inoltre si impegna per WittyTv a intervistare i protagonisti delle trasmissioni orchestrate dalla moglie di Maurizio Costanzo. In una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della sua carriera e di molto altro, come ad esempio il suo rapporto privato con Belen e con il fidanzato Sangiovanni, altra star nata ad Amici 20. Fu proprio lì che scoccò la scintilla d’amore tra la danzatrice e il cantante…

Giulia spiega che dal lunedì al venerdì lavora moltissimo per Amici: gli impegni iniziano tra le 8 e le 11, breve pausa pranzo e poi si continua fino alle 18, anche se a volte si tira avanti fino alle 21.30. La domenica si riposa e raggiunge l’amato Sangiovanni che di base è a Milano (lei invece è a Roma).

“Faccio le scappatelle (la domenica, ndr). Salgo da Sangiovanni”, racconta al settimanale con il suo splendido sorriso. In amore tutto procede a gonfie vele: “Stiamo davvero crescendo insieme. Siamo lontani ora, ma riusciamo a essere di totale supporto l’una per l’altro”.

Capitolo Tu si que vales. Quando la si ‘etichetta’ come conduttrice frena. Preferisce definirsi una “mascotte“. Con i suoi colleghi di bancone i rapporti sono ottimi. “Martin e Alessio mi facevano paura – spiega –. Sono alti e muscolosi. Poi ho scoperto che sono ‘spiriti bambini’. Ne facciamo di tutti i colori”. E con Belen? Anche in questo caso la Stabile riserva parole al miele.

“Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria (ride!, ndr)”, racconta sempre la giovane danzatrice che con la modella argentina ha legato tantissimo. Infatti le due si sentono anche in privato. “A parte gli scherzi – prosegue Giulia riferendosi alla showgirl sudamericana -, è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono”.

Per quel che invece riguarda il suo percorso ad Amici, dove dopo il trionfo è stata presa come professionista, è un sogno che si realizza. Giulia spiega che una delle sue paure era quella di non poter più assaporare l’aria di quella scuola in cui il ballo è al centro del progetto. Maria, invece, l’ha voluta nel team. “Ora mi sento una allieva al secondo anno, imparo e solidarizzo con gli alunni, ma senza l’ansia della gara”, conclude con quel suo frizzante e amorevole sorriso.