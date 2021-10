Sangiovanni e Giulia Stabile ancora insieme: il pranzo in famiglia

By

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra i due ex concorrenti di Amici

Lontano dai social network prosegue a meraviglia la relazione tra Sangiovanni e Giulia Stabile. A un anno dal primo incontro, avvenuto nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, il cantante e la ballerina sono più uniti che mai. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Di Più a un pranzo a Fregene con i genitori della Stabile. La liaison tra i due artisti è dunque più seria che mai e pronta a concretizzarsi in futuro con progetti assai importanti.

In riva al mare Sangiovanni e Giulia Stabile hanno trascorso una piacevole giornata con i cari della ballerina, che apprezzano molto il fidanzato della ragazza. Durante il pranzo Sangio – vero nome Giovanni Damian – stringe la Stabile affettuosamente. Dopo aver finito di mangiare i due si allontanano alla ricerca di intimità.

Una volta raggiunto un posto isolato sulla spiaggia Sangiovanni e Giulia Stabile si sussurrano dolci parole e si lasciano andare ad un lungo bacio. Tra l’artista e la sua dolce metà c’è tanta dolcezza e passione: entrambi tengono molto a questo rapporto che ha fatto sognare tutti i telespettatori di Amici.

La scelta di Sangiovanni e Giulia Stabile

Sangiovanni e Giulia stanno vivendo una relazione pulita e semplice ma allo stesso tempo sono entrambi concentrati sulle rispettive carriere, che procedono a gonfie vele. La Stabile si divide tra il lavoro di ballerina e quello di conduttrice. È stata ingaggiata da Maria De Filippi come inviata di Witty per Tu si que vales.

Sangiovanni, invece, sta lavorando al nuovo album dopo il grande successo ottenuto per tutta l’estate con quello di debutto che ha sfornato diverse hit quali Malibu e Lady. Stando ad alcune indiscrezioni il cantautore è pronto a intraprendere pure la strada della recitazione: si parla di una serie tv da protagonista.

Giulia Stabile e Sangiovanni hanno deciso di non mostrarsi troppo sui social network: preferiscono vivere il loro rapporto lontano da occhi indiscreti. Una scelta inizialmente non compresa da qualche follower ma la coppia è andata dritta per la sua strada.