Sangiovanni presto attore in una serie tv: grossa novità dopo Amici

Sangiovanni inarrestabile. Dopo aver trascorso l’estate in cima alle hit parade degli album e dei singoli più venduti e ascoltati in Italia, il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi sarebbe pronto a debuttare come attore. A spifferarlo il settimanale Vero. A quanto pare, dunque, nel futuro del fidanzato di Giulia Stabile non ci sarebbe solo la musica ma pure la recitazione e il mondo dello showbiz in generale.

“Sangiovanni sarà il probabile protagonista di una nuova serie che dovrebbe andare in onda su Sky gli inizi del prossimo anno”, si legge sulla rivista di spettacolo e gossip. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto che, siamo sicuri, farà felice i tanti fan di Sangio, il cui vero nome è Giovanni Pietro Damian.

Quel che è certo è che al momento Sangiovanni non ha alcuna intenzione di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Da anni chi esce dal talent show Mediaset si presenta poi alla kermesse musicale italiana più famosa al mondo. Diverso sembra il destino del diciottenne che si è detto, almeno per ora, non interessato al palco dell’Ariston.

Il motivo di questa scelta? Sangiovanni ha parlato di altri progetti lavorativi: c’entra forse la misteriosa serie tv di cui sarà protagonista? Chissà… Di recente un’altra ex allieva di Amici è stata scelta come attrice: Elodie Di Patrizi è stata ingaggiata dal regista Pippo Mezzapesa per il nuovo film Ti mangio il cuore. Una grande occasione per l’italo-francese, vista in più nei panni di conduttrice a Le Iene.

La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile

Non solo lavoro: per Sangiovanni procede a gonfie vele anche la storia d’amore con Giulia Stabile, nata proprio ad Amici. I due hanno deciso di non mostrarsi troppo sui social network: preferiscono vivere il loro rapporto lontano da occhi indiscreti.

Sangiovanni e Giulia stanno vivendo una relazione pulita e semplice ma allo stesso tempo sono entrambi concentrati sulle rispettive carriere. Se Sangio è pronto a debuttare come attore la Stabile si divide tra il lavoro di ballerina e quello di conduttrice. È stata ingaggiata da Maria De Filippi come inviata di Witty per Tu si que vales.