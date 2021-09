Sangiovanni chiude le porte a Sanremo: la strana idea sulla sua assenza

Il 2021 è stato senza ombra di dubbio, a livello discografico, l’anno di Sangiovanni. L’artista vicentino, secondo classificato ad Amici 20, ha infatti battuto record su record in classifica superando il milione di copie con il suo primo album. Un esordio clamoroso, con il quale si è lasciato alle spalle praticamente tutti i suoi ex colleghi.

Ed è proprio alla luce di questo exploit che sono in molti a chiedersi se Sangiovanni sarà fra i prossimi concorrenti del Festival di Sanremo 2022. A rispondere a questa domanda è l’artista stesso, non senza una punta di megalomania, in un’intervista recente concessa a Il Messaggero. Al giornalista Mattia Marzi, Sangiovanni ha raccontato:

Sanremo? Non credo, non è in programma per ora. Poi magari cambio idea. Non sto bluffando. In fondo in questo momento farebbe più notizia una mia assenza lì.

Quando a questo punto gli viene fatto notare che è un po’ strano che un cantante emergente faccia un ragionamento sulla sua assenza “in stile Nanni Moretti” (“Mi si nota di più se vengo e me sto in disparte o se non vengo?”) Sangiovanni risponde (ridendo):

Più o meno! Il fatto è che prima di arrivare a calcare quel palco, così importante, dove ogni mossa viene ingigantita, bisogna prepararsi psicologicamente. E io ora non ho tempo. […] Su quel palco ti devi presentare con un pezzo giusto, che ti rappresenti, altrimenti rischi di fare un buco nell’acqua.

Questo periodo, in effetti, è particolarmente carico di impegni, lavorativi e non, per Sangiovanni. A brevissimo, l’artista pubblicherà Raggi Gamma, il suo nuovo singolo che sarà presentato durante il pomeridiano di Amici. Al brano farà poi seguito l’album (il secondo della sua carriera, dopo l’EP omonimo) e il relativo tour. Prosegue a gonfie vele, nel frattempo, la relazione sentimentale con la ballerina Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Canale 5.

I due, in ogni caso, oggi sono lontani per motivi di lavoro. Mentre Sangiovanni è impegnato con le registrazioni del nuovo progetto discografico, Giulia si trova a Roma per le riprese di Tu sì que vales. Proprio per evitare di stare sempre al centro dei gossip, che i due non apprezzano particolarmente, Sangiovanni e Giulia hanno scelto di non apparire più insieme sui social.

Nell’intervista, infine, il cantante di Malibu rivela anche in che rapporti è oggi con chi l’ha scoperto e lanciato, Maria de Filippi:

Continuo a sentirla, è una figura centrale, per me. Le faccio ascoltare le canzoni in anteprima e le chiedo consigli. Domenica tornerò nella scuola di Amici, stavolta come ospite.

Staremo ora a vedere se Sangiovanni si manterrà coerente con le sue dichiarazioni e non presenterà alcun brano ad Amadeus, conduttore e direttore artistico della prossima edizione della kermesse. In un caso o nell’altro, citando le sue parole, se ne parlerà parecchio.