Trono Over, Veronica Ursida: sfogo su UeD, pentimenti e confessioni

Veronica Ursida al Trono Over: le attese della Dama per il futuro

Veronica Ursida del Trono Over ha voluto rispondere a un bel po’ di domande tra le sue storie Instagram; i contenuti principali non riguardano Uomini e Donne ma la Dama ha comunque rilasciato delle dichiarazioni interessanti sul suo passato nella trasmissione di Maria De Filippi. Nonostante le difficoltà avute nella frequentazione con Armando Incarnato che – come senz’altro ricorderete – ha fatto inalberare persino la conduttrice, Veronica sembra comunque pronta a rifarsi una vita: “Cosa mi auguro per il futuro? Di essere serena”, queste alcune delle sue dichiarazioni.

Trono Over, Veronica: “Cerco l’uomo della mia vita”

“Ho bisogno di serenità, essere tranquilla – ha aggiunto –… Questo è quello che cerco… E possibilmente trovare l’uomo della mia vita, o quantomeno di rinnamorarmi e di essere ricambiata in maniera rispettosa e positiva”. Sappiamo che Veronica ha alle spalle un passato difficile, così come sappiamo che il suo rapporto con Armando e con altri Cavalieri si è chiuso in modo burrascoso: l’ultima dichiarazione ci sembra essere per questo una frecciatina proprio a chi le ha fatto del male, loro compresi.

Veronica si confessa: il rimpianto dopo la sofferenza per Armando Incarnato e non solo

“Ci crederò sempre. Spero di ricominciare”, così la Ursida ha parlato dell’amore, consapevole del fatto che non dovrà dare più spazio a chi la fa soffrire: “Ho dato troppo spazio a persone che non meritavano di far parte neanche un minimo di tempo nella mia vita”, questa la risposta alla domanda di chi le chiedeva quali fossero i suoi rimpianti sulla trasmissione di Canale 5. La nuova Veronica insomma è una donna che non ama più perder tempo e che ai primi sentori di qualcosa di negativo troncherà subito qualsiasi conoscenza: un atteggiamento più che legittimo dopo quanto accaduto al Trono Over.

News Uomini e Donne Over, il punto sulle registrazioni del Trono

Vi ricordiamo intanto che non sono state registrate puntate del Trono Over e che anche se i casting continuano non ci sono più registrazioni da trasmettere. Sappiamo solo ciò che succederà nel Trono Classico ma anche le poche registrazioni impediscono qualsiasi previsione sulle scelte dei tronisti. Staremo a vedere come si comporterà Veronica, una volta tornata a Uomini e Donne Over.