Trono Over Veronica e Armando, verità su abbandono: doccia fredda fuori dagli studi

Veronica Ursida e Armando Incarnato lasciano Uomini e Donne

Veronica Ursida e Armando Incarnato oggi hanno lasciato assieme Uomini e Donne senza entusiasmare più di tanto il pubblico in studio: questo perché Armando non è visto di buon occhio né da Tina Cipollari né da Gianni Sperti che lo hanno criticato anche quando ha portato delle prove contro Juan Luis Ciano. Tutto è nato dalla richiesta di Veronica di avere l’esclusiva sulla frequentazione: esigenza che Armando ha voluto soddisfare proponendole di uscire dalla trasmissione senza perdere altro tempo. Così è accaduto, e i due hanno lasciato lo studio.

Armando su Instagram: il pubblico a favore del Cavaliere

L’abbandono di Uomini e Donne da parte di entrambi non è piaciuto per niente ai fan di Armando che su Instagram ha ricevuto una marea di commenti positivi in cui gli si chiedeva di tornare in trasmissione e con i quali lo si contestava per la scelta fatta. Armando è uno dei personaggi che ha raccolto più critiche tra quelli che son passati a Uomini e Donne ma questa volta i fatti stanno diversamente, visti i commenti sul social network di Mark Zuckerberg. “Perché – gli chiede ad esempio un’utente – sei andato via? Mi piacevi molto… sincero schietto e senza peli sulla lingua! Mancherai”. “Ma dai – scrive qualcun altro –, guardo la puntata, esci… boh, non ho più nessun motivo di guardare se il mio amico non c’è più”. Trovate tutto qui:

Trono Over, Veronica e Armando: la lite subito dopo l’uscita dal programma

Il punto però non è tanto che il pubblico voglia Armando in studio quanto che lui e Veronica litigheranno non appena andranno dietro le quinte e quindi faranno tutt’altro che la coppia felice fuori da Uomini e Donne. Non sappiamo dalle anticipazioni se resteranno in trasmissione o se questa lite molto accesa stroncherà tutto sul nascere; fatto sta però che entrambi torneranno in studio e allora sì che si capirà qualcosa di più rispetto a quanto abbiamo letto sinora dalle talpe del Vicolo delle News.