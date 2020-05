Trono Over, Valentina confessa la verità su Sirius e risponde a Gemma

Trono Over, Valentina Autiero si svela sul suo interesse nei confronti di Sirius/Nicola e riserva un piccolo attacco a Gemma Galgani

Valentina Autiero si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine e parla dell’interesse che nutre nei confronti di Sirius/Nicola. Arrivando anche a litigare animatamente con Gemma Galgani, la dama del Trono Over non è riuscita a farsi da parte. Più volte ha dichiarato di essere interessata a incontrare il 26enne fuori dallo studio. Valentina vorrebbe porre al giovane corteggiatore delle particolari domande. Nel frattempo, la Autiero torna indietro nel tempo e ripensa al momento in cui, qualche puntata fa, si era lasciata andare a un triste sfogo in studio. Oggi la dama spiega il reale motivo per cui non è riuscita a trattenere le lacrime: lo sfogo deriva dalla canzone che era stata messa per il ballo. Si tratta di un brano che l’ha toccata nelle sue ‘corde più sensibili’. Il suo pianto, però, è stato causato anche da un momento di forte stanchezza. In particolare, Valentina lamenta il fatto di essere stata duramente accusata sul personale. L’Autiero si riferisce proprio a Gemma.

“Mi ha dato molto fastidio che abbia detto che in cinque anni di Uomini e Donne non ho mai costruito niente. […] E io non posso sopportare che vengano dati giudizi sul mio privato. Gemma, tra le altre cose, ha anche affermato che ho una vita ‘prima di contenuti'”, dichiara Valentina. Il modo di Nicola di gestire questa situazione, invece, le è piaciuto molto. Inizialmente pensava che fosse arrivato nel programma per prendere in giro Gemma. Con il tempo, però, è riuscita a rivalutarlo. Valentina trova che Sirius sia molto maturo rispetto all’età che ha e, proprio per tale motivo, avrebbe voluto parlargli in privato. Ma qual è il motivo che la spinge realmente a voler incontrare Nicola faccia a faccia? Il suo scopo è quello di fargli due domande ben precise: perché la osserva sempre e perché non vuole conoscere altre persone. Inoltre, vorrebbe anche capire come mai questo ragazzo sia così interessato a una donna molto più grande di lui.

Trono Over, Valentina Autiero: la dama pronta a conoscere Sirius/Nicola

Ma la Autiero ammette di non avere la possibilità di togliersi queste curiosità in studio, in quanto Gemma interverrebbe subito nella conversazione. Valentina precisa, però, di non voler vedere di nascosto Nicola, ma la sua intenzione è semplicemente quella di fare un’esterna insieme. La differenza d’età con Sirius potrebbe effettivamente risultare un problema per Valentina. Lei stessa dichiara che questo è un dettaglio che per lei è sempre stato un limite. Nonostante ciò, pensa che Nicola sia una persona matura. “E proprio per questo sarei tanto curiosa di uscire con Nicola, che tra l’altro quando si è finalmente mostrato con la sua divisa mi ha colpita subito”, racconta Valentina.

Uomini e Donne, Valentina Autiero dà un consiglio a Giovanna Abate sulla scelta

Infine, la Autiero ci tiene a dare un consiglio a Giovanna Abate sulla scelta: “Le consiglierei di non scegliere, quando sarà il momento, l’uomo che potrebbe dirle di sì o quello che le riserva più attenzioni, ma di farlo in base a ciò che prova, alle emozioni che sente”. Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, proprio Alessandro Graziani e Sammy Hassan hanno detto la loro.