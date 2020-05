UeD, Sammy si svela: sarà lui la scelta di Giovanna? La consapevolezza

UeD, Sammy Hassan si svela: la scelta di Giovanna Abate? Le consapevolezze e le incertezze

Sarà Sammy la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne? In molti, al momento, ne sono addirittura ormai convinti. In effetti, la tronista non ha mai nascosto il forte interesse che prova nei confronti del corteggiatore. Ma ricordiamo che Hassan ha più volte anticipato a Giovanna che lui potrebbe essere un ‘no’. Ed ecco che nella sua nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Sammy ammette di essere diviso a metà. A lui la Abate piace tanto e sa ormai che l’interesse è, appunto, reciproco. Nonostante ciò, confessa di sentire determinate difficoltà. In particolare, il corteggiatore non riesce a trovare l’incastro giusto per comunicare con lei e per proseguire una conoscenza serena, dando così una decisa svolta. Ogni passo in avanti, ne fanno due indietro. Secondo Sammy, il loro è uno di quei rapporti dove le discussioni potrebbero non portare a nulla di positivo.

“È uno di quei rapporti passionali dove le discussioni fanno parte di un meccanismo che, alla lunga, potrebbe non portare a nulla di buono”, dichiara Sammy, facendo intendere di avere davvero molti dubbi sulla loro conoscenza. Viene chiesto poi al corteggiatore se crede, in tutta la sua sincerità, di essere la scelta di Giovanna: “Io ho la consapevolezza di piacere a Giovanna, quindi potrei averlo pensato.” Dunque, anche lui stesso ha pensato di poter essere la persona che la Abate sceglierà a fine percorso. In una nuova intervista sul Magazine del programma, anche Alessandro Graziani si dice convinto di ciò. Pertanto, i telespettatori non possono non aspettarsi che la scelta della tronista ricada proprio Sammy.

Sammy Hassan di Uomini e Donne: cosa pensa su Alchimista e Alessandro Graziani

Sammy ammette che prima che scoppiasse l’emergenza legata al Coronavirus “era tutto bello” con Giovanna. La situazione è poi cambiata e tra loro, ultimamente, assistiamo solo a scontri e discussioni. Ma farà conoscere suo figlio alla Abate qualora dovessero uscire dal programma insieme? “Subito non è proprio esatto. La felicità di mio figlio è al primo posto e voglio preservarlo da tutto ciò che c’è fuori: vorrei dargli equilibrio e stabilità”, confessa Sammy. La sua idea su Alchimista non è cambiata in questi giorni, anzi pensa sia stato una persona astuta. Per quanto riguarda Alessandro Graziani, invece, crede sia giusto che sia andato via.