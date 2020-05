Uomini e Donne, Alessandro dopo Giovanna: le parole su Serena e Pago

Uomini e Donne: Alessandro Graziani si svela dopo aver chiuso con Giovanna Abate

Alessandro Graziani ha lasciato Uomini e Donne, chiudendo così la sua conoscenza con Giovanna Abate. Come sta oggi? In una nuova intervista sul Magazine ufficiale del programma, l’ex corteggiatore confessa che sta ancora cercando di metabolizzare ciò che è accaduto. Prova sia dispiacere che malinconia, sebbene fosse preparato a un finale non positivo. Come lui stesso ha dichiarato in studio, avrebbe dovuto riflettere di più quando è tornato nel programma dopo essere stato rincorso dalla stessa Giovanna. Pensa che si sarebbe potuto davvero innamorare della Abate, nonostante i loro caratteri così diversi. Nel frattempo, ammette di avere qualche sospetto su Sammy. A detta sua, l’ex rivale avrebbe spesso dimostrato di essere più interessato a fare spettacolo che a conquistare la tronista. Non ha nulla contro di lui, ma hanno sicuramente modi di fare differenti.

“Ero diventato intollerante a questo modo di fare infantile. A oggi, però, credo sarà lui la scelta e mi auguro le risponda di sì”, dichiara Alessandro su Sammy. Mentre per quanto riguarda Davide alias Alchimista, è convinto che abbia atteso i passi falsi di lui e Sammy per presentarsi “luccicante come non mai”. Ma nel caso in cui Giovanna ricevesse un ‘no’ alla scelta, lui si rifarebbe avanti? “Dipende come andranno le cose. […] Sicuramente non la cercherei, ma non le chiuderei neanche la porta in faccia per un confronto”, confessa Alessandro. Dunque, la porta di Graziani resterebbe aperta per Giovanna. Lui stesso ammette di aver provato delle bellissime emozioni con la Abate.

Alessandro Graziani dopo Uomini e Donne resta lontano dalla storia di Pago e Serena Enardu

E mentre lui lascia Uomini e Donne, la storia d’amore di Pago e Serena Enardu è giunta nuovamente al capolinea. Ricordiamo che Alessandro ha avuto modo di conoscere in modo approfondito l’ex tronista, durante la passata edizione di Temptation Island Vip. Proprio la conoscenza con Graziani, aveva portato nella Enardu vari dubbi. “Come ho già detto in altre occasioni, sono convinto di non essere stato io il motivo del loro allontanamento. Non so bene perché si siano lasciati; non ho mai più voluto cercarla da gennaio”, dichiara Alessandro. Graziani ci tiene a restare lontano da questa storia, proprio per non causare fraintendimenti. Detto ciò, l’ex corteggiatore ammette di essere dispiaciuto per Pago, il quale ha sofferto molto. Nonostante ciò conclude: “Non credo di far parte più dei loro problemi”.