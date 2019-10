Trono Over Stefano Torrese cacciato? Pamela svela tutto: “Era fidanzato”

Stefano Torrese cacciato da Uomini e Donne? La verità di Pamela Barretta

Pamela Barretta, una delle dame più belle ed affascinanti del Trono Over, torna a parlare dell’ex Stefano Torrese. Anche se si tratta di una storia ormai archiviata, complice l’arrivo di Enzo nel parterre maschile, la Barretta non ha digerito che il suo precedente partner continui a fare velatamente riferimenti poco carini a lei attraverso i social e ha deciso di raccontare la sua verità su Stefano e la sua assenza da Uomini e Donne. Di fatto, dopo l’acceso dibattito che ha visto Pamela e Torrese al centro dello studio della celebre trasmissione, a settembre, di Torrese neanche l’ombra. Cosa sarà successo? Un allontanamento spontaneo o una scelta degli autori del programma? La Barretta ha deciso di dire la sua e rivelare cosa si nasconde dietro i riflettori spenti su Stefano.

Pamela Barretta: “Stefano, ti hanno cacciato da Uomini e Donne”

“Non è vero che non vuoi tornare a Uomini e Donne, ti hanno cacciato e non ti hanno mai invitato! Per come ti conosco sei sul divano di casa a piangere, guardando le puntate. La redazione ti ha messo fuori per la tua falsità“, proprio con queste parole Pamela Barretta ha deciso di rispondere all’ex Stefano Torrese, attraverso le storie di Instagram e ha continuato indispettita, facendo un’inaspettata rivelazione: “Il nome Marianna ti dice qualcosa? La fidanzata che avevi quando eri in trasmissione, vuoi che faccio una diretta con la tua ex così spiega lei a tutti i tuoi complotti?“. Ferro e fuoco per la ex coppia di Uomini e Donne, una storia che si infittisce sempre di più, tra presunti tradimenti e messaggi compromettenti a qualche terzo incomodo di troppo.

Pamela Barretta e il presunto tradimento di Stefano Torrese

Dopo il duro scontro tra Pamela Barretta e Stefano Torrese a Uomini e Donne, dell’uomo si sono perse le tracce. A distanza di tempo, la dama del programma ha deciso di svelare le motivazioni che hanno spinto la redazione a escludere Torrese dal parterre maschile: “La fidanzata mi ha contattato dopo l’ultima messa in onda di settembre 2019, Stefano aveva una donna a casa; posso svelare altro?“. Sembra che la bella Pamela abbia tirato fuori le unghie, staremo a vedere quali altre rivelazioni ci aspettano!