Trono Over, Roberta Di Padua punzecchia ancora Pamela e Stefano: “La verità”

Uomini e Donne, Pamela e Stefano continuano a far discutere: arrivano le parole di Roberta

Tra Pamela Barretta e Roberta Di Padua del Trono Over non scorre buon sangue e c’è mai stata una tregua. Le due non hanno mai avuto un ottimo rapporto a Uomini e Donne, soprattutto dopo che Stefano Torrese ha ammesso di voler conoscere Roberta. Non è stato tanto questo a far arrabbiare Pamela, quanto la tempistica. Tra Pamela e Stefano infatti tutto stava procedendo nel migliore dei modi, lei mai si sarebbe aspettata di vedere Stefano al centro dello studio di fronte a Roberta. Eppure, lui ha ammesso di voler conoscere anche la Di Padua perché gli è sempre piaciuta. La reazione di Pamela non è stata delle migliori, ovviamente, e da quel momento sono cominciati alti e bassi fra lei e Stefano, che non sono mai terminati. A un certo punto Pamela ha deciso di lasciare il programma e ha rivisto Stefano lontano dalle telecamere. Hanno iniziato una frequentazione, sembrava procedere tutto bene e invece tra loro è finita proprio a causa di una discussione con Roberta!

Trono Over, nuova frecciatina di Roberta a Pamela: “Non è mai stata colpa mia”

La Di Padua infatti ha mostrato a Pamela delle chat con Stefano, perché lei l’aveva accusata di cercare il suo fidanzato. In queste chat, come ha sostenuto Pamela, c’erano dei messaggi che invece Stefano potrebbe aver eliminato prima di mostrare il tutto alla fidanzata. Da quel momento Stefano e Pamela si sono lasciati e non si sono più rivisti, iniziando una guerra social che continua ancora oggi. Poche ore fa, su Instagram, un fan ha chiesto a Roberta cosa pensa di tutta questa situazione tra i due del Trono Over e lei ha risposto così: “Nella vita ognuno è libero di fare e pensare ciò che vuole… Però è chiaro che non è mai stata colpa mia”.

Pamela e Stefano, Roberta punzecchia ancora: il video su Instagram

Non finisce qui, perché poco dopo ha anche postato una storia in cui ha mimato il gesto del silenzio e scritto: “Tra i social leggevo alcune news… A) Ognuno è libero di fare ciò che vuole… B) non era colpa mia #buonaestate”. Come sottofondo ha scelto la canzone La verità di Vasco Rossi. Arriverà adesso la risposta di Pamela Barretta?