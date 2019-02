Trono Over, Roberta Di Padua spiazza: le parole per Ida Platano

Trono Over, Roberta Di Padua chiude con Riccardo Guarnieri e chiede scusa a Ida Platano

Roberta Di Padua del Trono Over spiazza tutti a Uomini e Donne, quando si rivolge a Ida Platano. Ebbene la dama rivela di essere molto dispiaciuta per come si è comportata in passato con la collega. Ricordiamo che, durante le scorse puntate, Roberta ha iniziato una frequentazione con Riccardo Guarnieri. La dama raccontò di aver trascorso tre giorni insieme al cavaliere, da cui non si sarebbe separata neanche un minuto. Attraverso il suo racconto si intuì che i due hanno trascorso più volte la notte insieme. L’atteggiamento di Roberta non venne per nulla apprezzato dal pubblico e da Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti fecero subito notare la loro disapprovazione, ma la Di Padua continuò comunque per la sua strada. Ida uscì dallo studio in lacrime e, nel corso della puntata successiva, il tono e le parole utilizzate da Roberta infastidì non poco Gianni e Tina. Infatti, i telespettatori si schierarono completamente dalla parte di Ida, criticando duramente la Di Padua.

Ora da parte di Roberta arrivano le scuse, durante la puntata in onda il 28 febbraio. La dama ammette di non voler più continuare la conoscenza con Riccardo, in quanto ha compreso che il suo interesse non è ricambiato. Il cavaliere non trattiene la Di Padua, ma tenta semplicemente di giustificare il suo comportamento. A questo punto, i due opinionisti fanno notare a Roberta che Ida, evidentemente, aveva ragione quando parlava qualche settimana fa. La Di Padua si volta verso la Platano e afferma: “Mi dispiace se sono stata poco gentile, mi dispiace se sono stata poco sensibile e poco solidale. Ci sono passata prima di te”. La dama spiazza così tutti, ammettendo le sue colpe.

Trono Over, Roberta Di Padua chiede scusa a Ida: la Platano resta in silenzio

Arrivano le scuse da parte di Roberta nei confronti di Ida. Quest’ultima, però, appare piuttosto provata e il suo sguardo è abbastanza spento. Sembra proprio che la Platano non abbia alcuna intenzione di accettare le scuse della collega, dopo quanto accaduto durante le puntate precedenti. Ida preferisce restare in silenzio e non pronunciarsi.