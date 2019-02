Trono Over, dura lite tra Riccardo, Ida e Roberta: volano parole grosse

Trono Over, accesa lite tra Riccardo, Ida e Roberta: intervengono anche Gianni Sperti e Maria De Filippi

Duro e acceso scontro nello studio di Uomini e Donne tra diversi protagonisti del Trono Over. Scendendo nel dettaglio, hanno dato vita a una vera e propria lite Ida Platano e Riccardo Guarnieri, a cui si è unita anche Roberta Di Padua. Quest’ultima sta portando avanti la sua conoscenza con il cavaliere e non intende più farsi giudicare da Ida. Non è la prima volta che la Platano interviene quando i due si trovano al centro dello studio ed è proprio questo che scatena l’ira di Riccardo. Il Guarnieri non riesce più a trattenersi e inizia a scontrarsi, in modo abbastanza acceso. In particolare, la Platano si dice certa del fatto che Roberta e Riccardo siano uguali. Questa sua affermazione non piace per nulla la Di Padua, che non le manda a dire. Infatti, la dama si volta subito verso Ida e le sue parole non sono per nulla apprezzate da Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due opinionisti non trovano giusto il fatto che Roberta si scaglia così pesantemente con una donna che è probabilmente è ancora innamorata.

Dopo la pesante accusa di Riccardo nei confronti di Ida, ecco che anche la Di Padua non le manda a dire. “Mi conosci? Forse non funzionava con te, con me funziona meglio. Hai già sbagliato troppe volte, ora non te lo consento più”, dichiara Roberta rivolgendosi a Ida. Quest’ultima ritiene di poter intervenire ogni volta che se lo sente. Nel frattempo, però, si mostra particolarmente infastidito, tanto che urla: “Ma va….o va!” A questo punto, Maria De Filippi non può non intervenire e chiede al cavaliere di moderare il linguaggio, in quanto sta parlando anche con una donna. La discussione si accende sempre di più e anche tra Roberta e Gianni volano parole pesanti.

Trono Over, scontro tra Roberta Di Padua e Gianni Sperti: Maria chiede di chiudere

“Hai rotto il c…o” urla Roberta rivolgendosi a Gianni. La dama è stanca di essere criticata e accusata dall’opinionista, che prende prontamente le difese di Ida. L’atteggiamento della Di Padua non è mai stato apprezzato da Sperti, che di certo non trattiene la sua opinione. Dopo un altro breve e acceso dibattito tra Riccardo e Ida, Maria chiede di chiudere la discussione e di andare avanti.