Trono Over, Riccardo si rivela su Ida: “Farò di tutto. Armando? Una ripicca”

Trono Over, Riccardo Guarnieri si confessa su Ida Platano: il cavaliere pronto a riconquistare la dama

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono di nuovo al centro della scena al Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha fatto un grande passo nei confronti della dama, che da tempo attendeva di avere una dimostrazione d’amore. Oggi al settimanale Uomini e Donne Magazine, Riccardo si svela su ciò che prova per la dama. Il cavaliere è consapevole del fatto che le parole che ha scritto nella famosa lettera sarebbero dovute uscire dal suo cuore già da tempo. Quando, però, sono uno di fronte all’altra hanno sempre difficoltà a parlare e tendono così a scontrarsi. Non c’è mai stato un momento di serenità, da quanto si sono lasciati, per poter permettere a entrambi di affrontare discorsi così importanti. Ha poi trovato il coraggio di telefonare la Platano, proprio per dirle ciò che prova. La dama, però, non gli ha risposto. Così, a questo punto ha deciso di scrivere la lettera. Il pubblico l’ha visto non riuscire a trattenere le lacrime e non è di certo abituato a vederlo così. Un lato questo che, secondo il Guarnieri, i telespettatori non avevano voluto vedere in passato, ad esempio a Temptation Island.

Prima della puntata, in cui ha poi letto delle parole così importanti per Ida, Riccardo non trovava il coraggio di agire. “Ho sempre sperato, e forse creduto, che la strada mia e quella di Ida si sarebbero prima o poi riunite. Quando ho visto che invece ci stavamo allontanando sempre di più ho deciso di fare qualcosa“, confessa oggi Riccardo. Ma, intanto, la Platano ha avviato una nuova frequentazione, proprio con Armando Incarnato. Questo ha sicuramente contribuito al suo desiderio di dichiarare finalmente i suoi sentimenti. L’ha infastidito molto sentire Ida elogiare la sua nuova conoscenza, ma è anche certo di una cosa: “Credo che uscire proprio con Armando sia stata una sorta di ripicca di Ida nei miei confronti”. Ricordiamo, però, che nel corso dell’ultima registrazione del Trono Over, la dama confessa di aver compreso di non amare più Riccardo e di aver telefonato ad Armando dopo la lettera!

Riccardo Guarnieri del Trono Over: “Farò di tutto per cambiare”

La reazione di Ida, di fronte alla sua dichiarazione d’amore, non ha stupito Riccardo. In molti hanno visto nella Platano troppa calma e poche lacrime, eppure il Guarnieri crede che sia stata una reazione normale. Non solo, su questo punto il cavaliere spiega: “Credo che ancora per un po’ me la farà pagare”. Per Riccardo, Ida resta “la prima in tutto”, non vorrebbe mai e poi mai vederla piangere. E a questo punto dell’intervista, il Guarnieri si commuove. Cosa accadrà ora? “Farò di tutto per cambiare, mi sono preso le mie responsabilità: so dove ho sbagliato con Ida e farò di tutto per risolvere i nostri problemi, stare bene insieme”. Nonostante ciò, Riccardo ribadisce di avere avuto anche delle mancanze nella relazione con Ida, che quest’ultima non dovrebbe sottovalutare.