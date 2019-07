Trono Over Noel: è finita con Alessandro, annuncio e motivi

Trono Over: è finita tra Noel e Alessandro. L’ex dama chiarisce

La bella ex dama del parterre femminile del Trono Over di UeD ha annunciato la rottura con Alessandro. Noel non era di certo passata inosservata all’interno del programma della De Filippi, destando subito la curiosità di molti cavalieri. Uno fra tutti è stato Armando, la loro storia però non è finita bene e lei aveva deciso di andare avanti e conoscere nuova gente. Ed è qui che si invaghisce di Alessandro, con il quale poi esce dal programma insieme. A poche settimane di distanza, Noel e Alessandro si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata proprio la Formica sul Magazine di Uomini e Donne, spiegando anche i motivi che avrebbero portato la coppia a tale scelta.

Noel torna single: i motivi della rottura con Alessandro

Un vero colpo di fulmine quello di Noel nei confronti dell’avvenente e bellissimo cavaliere, Alessandro Sandomenico. I due avevano deciso di fidanzarsi ed insieme avevano detto addio a Uomini e Donne, uscendo sicuri dei loro sentimenti. Le cose però sono cambiate repentinamente e a spiegare cosa è successo ci pensa proprio Noel. “La storia d’amore con Alessandro si è conclusa da un po’“, annuncia la Formica, “Stavo attraversando un periodo triste per una perdita in famiglia e Alessandro non ha saputo o voluto starmi vicino. Si è innescato un meccanismo generale per cui ho smesso di giustificare perché ho capito che prima di ogni cosa bisogna innamorarsi di se stessi, poi della vita ed infine di qualcun altro“. Un rivolto inaspettato per la dama, anche lei si sente pronta per tornare a settembre? Di questo non si è parlato, come è successo per altre sue ex “colleghe“: Pamela Barretta e Ida Platano. Anche queste ultime hanno archiviato due storie importanti e si sentono pronte a nuove conoscenze.

Noel dopo Armando: la storia con Alessandro

La storia con Armando Incarnato aveva interessato le puntate di UeD per diverso tempo. Chiusa questa parentesi, Noel nella puntata dello scorso 28 febbraio aveva deciso di lasciare la trasmissione con Alessandro; sicurissima che il cavaliere potesse donarle tanta felicità. “Siamo stati molto affini, guardavo sempre l’orologio“, aveva confessato allora lei.