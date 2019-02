UeD oggi, Noel va via con Alessandro: la strana reazione di Armando

Uomini e Donne oggi: Noel lascia il programma con Alessandro, la reazione di Armando stupisce

Noel Formica sorprende proprio tutti a Uomini e Donne quando annuncia di essere pronta a lasciare il programma. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 28 febbraio, la dama rivela di essere finalmente riuscita a trovare la persona giusta. Si tratta di Alessandro, che dopo quanto accaduto con Armando Incarnato ha avuto la capacità di farle tornare il sorriso. Infatti, ricordiamo che il cavaliere ha iniziato la conoscenza con Noel, proprio quanto quest’ultima concludeva quella con Armando. Inaspettatamente la dama annuncia di aver trovato in poco tempo la persona che riesce a farle battere il cuore. Ammette che in questi giorni, in attesa di vedersi con Alessandro, non faceva altro che guardare l’orologio. In questo modo, Noel è riuscita a comprendere che lui è proprio l’uomo perfetto. “Siamo stati molto affini, guardavo sempre l’orologio”, confessa la dama. Ed ecco che afferma apertamente di voler lasciare definitivamente il programma. I presenti in studio si lasciano andare a un caloroso applauso. Tra questi anche Armando.

La reazione di Incarnato è abbastanza particolare. Nel vedere Noel lasciare la trasmissione insieme ad Alessandro, Armando applaude. Sembra che il cavaliere non sia per nulla provato, come se di fronte a lui ci fosse una coppia qualsiasi. Ricordiamo che con Noel ha vissuto un periodo molto bello, ma anche pieno di complicazioni. Entrambi sono poi arrivati, infatti, alla conclusione che la conoscenza non poteva più proseguire. Si sono accusati reciprocamente e, intanto, la dama instaurava un rapporto molto solido con Alessandro. A far notare la particolare reazione di Armando ci pensa Gianni. L’opinionista fa notare come Incarnato mantenga il silenzio, nonostante sia proprio Noel a lasciare il programma.

Oggi Uomini e Donne: Gianni Sperti si ricrede su Noel Formica

Anche di fronte al commento di Gianni, Armando continua a restare in silenzio. Probabilmente ha molto da dire, ma preferisce stare zitto. Tutti si aspettavano di vedere il cavaliere dire la sua. Intanto, Sperti rivela di essersi ricreduto su Noel: “Sono stupito, avevo un’altra immagine di lei. Ora si chiariscono molte cose, dei dubbi che c’erano. Si capisce chi era il colpevole e chi la vittima”.