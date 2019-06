Ida e Riccardo sono tornati insieme? La dama chiarisce: “Sto meglio”

Ida e Riccardo news: cosa è successo ai due? Sono tornati insieme? Risponde la dama del Trono Over

La storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata una delle più complicate e sofferte del Trono Over di Uomini e Donne. E diciamo è stata perché la dama del parterre femminile ha rivelato una volta per tutte che tra lei e Riccardo le cose si sono ufficialmente chiuse. Ida, che è molto amata dal pubblico ed ha sempre ricevuto il sostegno dei telespettatori proprio per la sofferenza patita a causa dell’ex, ha rilasciato un’intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne, spiegando che, chiusa la parentesi del Guarnieri, ora sta molto meglio. Si dedica al lavoro e al figlio, senza dimenticare gli amici, una fra tutti Gemma Galgani. L’amicizia tra le due è diventata forte tanto che la Galgani era anche sbarcata sull’isola di Temptation per consolarla, quando lei e Riccardo vi avevano partecipato come coppia l’anno scorso. Un’esperienza però che ha portato degli strascichi nel loro rapporto, fino a distruggerlo completamente. Anche se sono anche altri i motivi che hanno causato la loro rottura definitiva.

Ida e Riccardo non sono più una coppia: ora è ufficiale. Il racconto della dama

Le vicende che ruotano intorno al Trono Over di UeD, si fanno sempre più coinvolgenti. Una delle coppie che hanno appassionato di più è per certo Ida e Riccardo. La loro storia però, nonostante l’ultimo riavvicinamento cercato nelle ultime puntate dal Guarnieri, si è rivelato un buco nell’acqua. La loro storia è completamente finita e come spiega Ida: “La cosa che in parte mi rincuora è la consapevolezza di avercela messa davvero tutta per recuperarla, anche se poi non ci sono riuscita“. E chi segue con assiduità lo sa bene, Ida è sempre stata molto innamorata di Riccardo e ci ha provato e riprovato fino alla fine, o meglio fino a quando entrambi hanno capito che le cose tra di loro erano arrivate ad un punto morto. Oggi Ida sta meglio anche se ammette che sarà difficile credere ad un altro uomo, dopo quello che ha vissuto all’interno del programma: “Sono estremamente delusa da una storia a cui ho creduto“.

Ida e Riccardo si sono rivisti: cosa è successo?

Come immaginavamo, Ida e Riccardo si sono rivista dopo la fine di Uomini e Donne. Le cose però non sono andate come la dama si aspettava e ricorda così quel momento: “L’ho rivisto il 16 giugno scorso e assicuro che, se tempo fa me lo sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia ero sconvolto. Lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva continuato a scrivermi che aveva delle cose da dirmi. Secondo me non c’era più bisogno di sentirci, visto che il suo silenzio in trasmissione aveva detto pure troppo. Ci siamo finalmente detti che abbiamo sbagliato entrambi. Siamo entrambi dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c’era più niente da dire quindi ci siamo abbracciati, io gli ho detto ‘ti voglio bene’, e lui l’ha detto a me ed è finita così“. Nessun rancore allora tra i due, nonostante gli attacchi e le litigate in studio. Semplicemente da persone matura quali sono, hanno capito la situazione. Ma allora ora Ida tornerà a settembre a sedersi nel parterre femminile? “Da qua a settembre possono accadere tante cose, potrei conoscere un uomo. Se questo non accadrà e mi sentirò pronta, tornerei senza problemi“.