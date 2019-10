Trono Over, la lite è surreale: Barbara sclera con Armando, la De Filippi non resiste

Uomini e Donne Over: la sfilata della discordia

Trono Over infiammatissimo quest’oggi con Armando Incarnato protagonista assoluto a causa delle sue uscite fuori luogo: uscite che hanno fatto ridere anche Maria De Filippi ma che non sono piaciute per niente né alla diretta interessata, Barbara De Santi, né al parterre femminile che ha fatto notare come Armando avrebbe potuto usare parole meno offensive nei confronti della Dama degli Over. Cos’è successo esattamente? C’entra come al solito una sfilata, quella che è andata in onda, per la quale Barbara ha pensato di proporre un jeans che secondo Armando non la valorizzava particolarmente; il giudizio di Incarnato ci stava, visto che è stato chiamato a valutare un outfit, ma i suoi modi proprio no.

Trono Over, Armando Incarnato esagera con Barbara: lei sclera, caos in studio

“In questo caso – queste alcune delle parole usate da Armando – neanche il tacco l’ha aiutata”. Il Cavaliere ha discusso animatamente con Barbara per molto tempo: ha fatto intendere che non ha un bel didietro e ha fatto anche dei paragoni inopportuni, ad esempio con Ida Platano, dopo aver visto le altre ragazze sfilare. Comprendiamo i gusti ma non c’era bisogno di attaccare in modo così diretto la De Santi. Che comunque non è stata a guardare criticandolo per i “rotolini” che ha ai fianchi (anche lei piuttosto fuori luogo, non tanto per la critica in sé per sé quanto perché, ammesso che questi rotolini esistano, Armando è un bell’uomo e non è certo un rotolino a creargli dei problemi). A schierarsi contro Armando anche Roberta di Padua che a un certo punto ha commentato il Cavaliere senza scrupoli: “Non vedo l’ora che viene la sfidata degli uomini per vederti in mutande”. “Il problema è che io non ti ho voluto”, ha subito risposto Armando.

Pamela Barretta vince la sfilata: Barbara la critica (e ne ha anche per Ida Platano)

Dopo Barbara è toccato sfilare ad altre Dame, tra cui Pamela Barretta che ha fatto un figurone e che infatti ha vinto; proprio Barbara assieme a Valentina Autiero hanno fatto notare che la Barretta in realtà non ha un bel didietro: “Il c…o – queste le sue criticatissime parole – è la cosa meno bella che hai”. “Voglio vedere quando arrivi tu al suo livello”, le ha subito risposto Armando, che Barbara ha cercato di zittire in tutti i modi: “Ma io potrei mai mettere gli occhi su uno come te?”. Anche quando ha sfilato Ida la De Santi si è innervosita, ed è stata appoggiata tra l’altro sempre dalla Autiero, perché secondo lei è stato palesemente di parte: perché ha dato 4 a lei e 8 a Ida, visto che a suo avviso il jeans non valorizzava per niente la Platano? “La prossima volta mi metto il push up sotto al c..o”, questa una delle tante perle della De Santi oggi.

Riccardo Guarnieri contro Armando: “Coccolino d’oro”

Armando ha poi discusso anche con Riccardo Guarnieri perché a un certo punto lui gli ha consigliato di guardarsi bene le spalle da Valentina, e Guarnieri, indispettito dal bacio con Ida, gli ha fatto notare che anche lui potrebbe dirgli le stesse cose su Ida, visti i loro precedenti, ma che preferisce non farlo. I due hanno battibeccato fino a quando Riccardo non ha chiamato Armando “coccolino d’oro” facendo scoppiare tutti a ridere: una discussione evidentemente basata sulla gelosia che tra l’altro è destinata a ripresentarsi, visti gli ultimi risvolti della storia di Riccardo e Ida. Neanche Maria è riuscita a trattenersi e poco prima della fine della puntata è scoppiata a ridere per il 4 di Barbara che invece dentro ardeva dalla rabbia. Dateci più sfilate e meno Trono Classico perché gli Over ci regalano ogni giorno di più trash a palate.