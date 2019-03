Trono Over, Ida tra David e Cristina: arriva la reazione di Riccardo

Trono Over, Ida Platano vede David: Cristina furiosa, Riccardo Guarnieri dice la sua

Riccardo Guarnieri non ci sta e a Uomini e Donne dice la sua sul comportamento tenuto da Ida Platano con David Scarantino. Quest’ultimo, per tre mesi, ha portato avanti la conoscenza con Cristina Incorvaia. Nonostante ciò, il cavaliere ha scelto di chiedere il numero a Ida, vedendo che la sua frequentazione con l’altra dama non procedeva nel migliore dei modi. Durante la scorsa puntata, la Platano ha rivelato di non voler mettersi in mezzo tra David e Cristina, nel caso ci fosse nato già un sentimento. Ma ora la dama racconta di aver trascorso una bellissima serata insieme a Scarantino. Il cavaliere sarebbe riuscito a metterla a suo agio, sebbene inizialmente lei abbia avuto un po’ di difficoltà. In studio si accende uno scontro tra David e Cristina, proprio a causa di questa uscita. La Incorvaia vuole sapere se il cavaliere ha intenzione di chiudere definitivamente con lei per uscire con Ida. David, però, non si sbilancia e afferma di voler continuare a vedere la Platano.

Botta e risposta tra David e Cristina, e Ida comprende che tra i due c’è realmente un sentimento. Pare che Scarantino sia rimasto molto male per alcuni gesti della Incorvaia, tanto che non le ha neanche più risposto alle telefonate. Oggi la dama gli chiede di uscire insieme dal programma, ma lui rifiuta la proposta. A questo punto, la Platano dichiara: “Se c’è del sentimento non voglio intromettermi nella loro storia. Io penso che loro due in fondo siano innamorati”. Ma ecco che nella discussione si intromette Riccardo, il quale cerca delle rispote dalla Platano. Secondo il cavaliere, Ida non si starebbe comportando bene nei confronti di Cristina, con cui dovrebbe essere solidare in quanto entrambe donne.

Trono Over: Ida Platano conosce David Scarantino, Riccardo Guarnieri la rimprovera

Una dura reazione quella di Riccardo, che sembra far notare tutto il suo fastidio. Pare che il Guarnieri non riesca ad accettare il fatto che Ida si rapporti con altri cavalieri, in questo caso David. Gianni Sperti e Valentina prendono le difese della dama, la quale non crede di aver mancato di rispetto a Cristina. “Ha detto le stesse parole la scorsa settimana, non vedi che rapporto hanno loro due?” chiede Riccardo rivolgendosi a Ida. Quest’ultima non dà alcuna soddisfazione al Guarnieri, il quale non riesce a farsi da parte. Nonostante ciò, il cavaliere afferma di non essere affatto scocciato nel vedere la sua ex frequentare un altro uomo. La sua reazione, però, fa sembrare il contrario. Nel frattempo, alcuni dettagli sembrano anticipare il riavvicinamento di Riccardo verso Ida.