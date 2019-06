Trono Over, Ida Platano da Urtis per trattamenti estetici: fan mormorano

Trono Over, Ida Platano da Giacomo Urtis per trattamenti estetici: le parole della dama, i fan si spaccano

Ida Platano, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, di recente ha fatto visita a Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip. La donna ha deciso di condividere il motivo che l’ha portata a ricorrere a dei trattamenti e per farlo si è affidata a Instagram, scrivendo un post dove è apparsa al fianco di Urtis. La questione ha spaccato i fan della dama: da una parte, infatti, sono piovuti commenti al vetriolo, dall’altra c’è chi si è complimentato con lei, suggerendole, però, di evitare di ricorrere ai ritocchini, in quanto la sua forma e la sua estetica sono già apprezzabili così.

“Ciao a tutti, l’altro giorno sono andata a conoscere Giacomo Urtis”, esordisce la Platano su Instagram, postando una foto in compagnia del chirurgo. “All’inizio ero un po’ spaventata – aggiunge – ma lui e tutto il suo team sono riusciti fin da subito a mettermi a mio agio. Mi sono rilassata e divertita allo stesso tempo“. Ma perché è andata a far visita al medico? “Hanno effettuato sul mio viso un trattamento multivitaminico contenente anche collagene che agisce sui segni dell’età ed elasticizza la pelle. 0% dolore 100% relax Ringrazio ancora Giacomo e tutto il suo team.”

Trono Over, Ida e Riccardo: le parole di Armando

Alcuni fan hanno rilasciato pesanti commenti (“Anche qualche ritocchino al cervello”, “Ecco un altra che tra un pò diventa di gomma”, “La situazione sta sfuggendo di mano”, “Cominci anche tu? Che tristezza”, etc.), altri hanno sottolineato che lei è già bellissima, scongiurando eventuali e futuri interventi estetici pesanti. Nel frattempo l’ex dama del Trono Over continua a essere chiacchierata per la sua storia passata con Riccarco Guarnieri. Pochi giorni fa sulla vicenda ha detto la sua Armando, ex cavaliere del salotto orchestrato da Maria De Filippi, che non ha avuto parole al miele sulla coppia. “I panni sporchi si lavano in famiglia”, ha scritto sui social Armando, riferendosi a Ida e Riccardo e alle litigate di cui sono stati protagonisti al Trono Over.