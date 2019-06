Trono Over, parla Armando: la frecciatina a Ida e Riccardo

Uomini e Donne, parla Armando del Trono Over: la frecciatina a Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne hanno lasciato molte domande senza risposta ai telespettatori del programma. Coppie riavvicinate e poi scoppiate, liti, discussioni e abbandoni improvvisi, hanno infatti contraddistinto la fine dell’esperienza televisiva di dame e cavalieri. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, per esempio, non sono riusciti a trovare un punto di incontro ed hanno lasciato separati il programma. Su di loro si è detto e scritto tanto e oggi, tramite i suoi social, a dire la sua c’ha pensato anche Armando, ex protagonista del Trono Over. Lui ha avuto spesso da ridire su questa coppia, palesando il suo disappunto (sopratutto nei confronti di Riccardo) anche prima di lasciare improvvisamente Uomini e Donne.

Armando, a chi gli ha chiesto che cosa pensasse di Ida e Riccardo (e delle ultimi liti che li hanno coinvolti al Trono Over), ha risposto spiegando – in maniera breve ma concisa – il suo punto di vista sulla questione. “No comment… i panni sporchi si lavano in famiglia”, ha scritto l’ex cavaliere del Trono Over. Una chiara frecciatina ai due ex che, con lo scopo di far funzionare di nuovo le cose tra di loro, hanno finito col discutere animatamente a Uomini e Donne, lanciandosi accuse reciproche anche durante l’ultima puntata.

Trono Over: Armando torna a Uomini e Donne?

Le polemiche che avevano coinvolto Armando al Trono Over lo hanno spinto alla fine ad abbandonare la trasmissione. Tra i telespettatori di Uomini e Donne che lo seguono oggi su Instagram c’è stato chi gli ha chiesto anche se la sua intenzione adesso è quella di ritornare nel programma a settembre. L’ex cavaliere, tuttavia, si è limitato a ringraziare i suoi follower per il desiderio espresso, ma non ha specificato se ci sarà o meno il prossimo anno.