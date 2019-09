Trono Over, Ida: ecco com’è stato rivedere Riccardo e la verità su Andrea

Trono Over, Ida Platano: ecco com’è stato rivedere Riccardo Guarnieri e come ha conosciuto Andrea Filomena

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne nel parterre delle dame del Trono Over. Ogni volta per lei entrare in quello studio è una grande emozione, ma prova anche tanta ansia. Lei stessa, nel corso di un’intervista sul settimanale di Uomini e Donne Magazine, ammette di aver provato delle sensazioni davvero forti all’interno del programma. Proprio qui ha rivisto Riccardo Guarnieri, dopo diversi mesi. Ricordiamo che l’ennesima rottura è arrivata lo scorso mese di maggio, quando stava per concludersi la passata edizione del Trono Over. All’inizio di questa estate hanno avuto qualche problema, che poi li ha portati nuovamente a prendere strade completamente diverse. Ora Ida è pronta a trovare l’uomo della sua vita, ma non nega che vedere Riccardo le faccia ancora effetto. Ed è per lui che spende belle parole.

“La prima cosa che mi sono detta quando ho rivisto Riccardo in studio è stata: è sempre bellissimo”, confessa Ida, senza problemi. “Non possono negare che averlo davanti ancora mi faccia effetto”, ammette la Platano, che ha appena iniziato la nuova stagione nel parterre femminile. Di fronte a sé c’è appunto il Guarnieri, che sembra ancora particolarmente interessato alla dama. Nel frattempo, quest’ultima ha sentito al telefono un altro uomo. Stiamo parlando di Andrea Filomena, ormai ex fidanzato di Jessica Battistello, che il pubblico ha conosciuto nella passata edizione di Temptation Island. Nel corso dell’intervista, Ida spiega come sono arrivati a sentirsi. La Platano racconta di aver trovato un messaggio, che lei definisce “tranquillissimo”, di Andrea, risalente al mese di aprile scorso.

Ida è tornata al Trono Over: con Andrea Filomena solo un’amicizia

Andrea, ad aprile, scriveva a Ida di non perdere mai il sorriso. Ed ecco che quando ha visto che Filomena stava soffrendo a Temptation Island, la dama ha scelto di dargli il suo appoggio. Da questo momento hanno iniziato a parlare, ma non si sono mai incontrati. “Abbiamo anche parlato di lavoro, perché siamo entrambi parrucchieri, ma niente di più”, spiega Ida al settimanale. Dunque, sembra non esserci più di un’amicizia tra i due. Lui stesso ha confermato, proprio ieri, le parole della dama. Ora la Platano vuole ritrovare l’amore e spera di poterlo fare proprio all’interno del programma.