Andrea di Temptation Island vuota il sacco: i rapporti con Ida e Jessica

Andrea Filomena di Temptation Island vuota il sacco: ha baciato Ida? Tutta la verità sui rapporti attuali con la dama e con Jessica Battistello

Andrea Filomena fa chiarezza sui suoi rapporti con Jessica Battistello e con la dama del Trono Over di Uomini e Donne Ida Platano. Il ragazzo, che ha acquisito notorietà partecipando all’ultima edizione di Temptation Island, è intervenuto su Instagram rispondendo ai follower curiosi di sapere che cosa sta accadendo nella sua vita sentimentale. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro: Filomena e Jessica partecipano al reality delle tentazioni che li fa dividere. Nei giorni scorsi la Platano, durante una registrazione di UeD, informa di essere in contatto con Andrea scatenando il gossip. Nel frattempo c’è chi sostiene che in realtà la Battistello e l’ex stiano ancora insieme, gestendo la relazione in modo top secret.

“Ida è una bellissima donna, ma c’è solo una bellissima amicizia”

Con Ida in che rapporti è Andrea? C’è stato un bacio? “Tra me e Ida c’è solo una bellissima amicizia e niente di più; è una donna bellissima e gli auguro tutto il bene del mondo”, risponde Andrea, che chiude al gossip che lo vorrebbe in intimità con la dama del Trono Over. E con Jessica? “Con Jessica, da persona matura, mi sono lasciato in buoni rapporti.” Dunque nessun ritorno di fiamma con l’ex. Da quel che emerge Filomena è single. Chissà se le parole del giovane serviranno a placare i sussurri che lo vogliono ora al fianco di Ida ora al fianco della Battistello.

Le dichiarazioni di Jessica su Andrea

D’altra parte, pochi giorni fa, era stata Jessica a intervenire sulla vicenda, affermando che con Andrea non c’era in corso nessun ritorno di fiamma. La ragazza, inoltre, come dichiara Filomena oggi, faceva sapere di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex. Qualche giorno prima la Battistello aveva inoltre lasciato intendere che lo spazio per ricucire non era del tutto chiuso. Al momento però lei e Andrea rimangono distanti. Ognuno va per la sua strada.