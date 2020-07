Trono Over, Ida Platano fortemente provata dagli insulti: il duro sfogo

Duro sfogo quello che Ida Platano di Uomini e Donne riserva agli haters. In particolare, nelle prime ore di questo pomeriggio, non riesce a trattenersi e risponde duramente a chi le starebbe riservando offese sulle sue gambe. Nella giornata di ieri aveva condiviso qualche video nelle Stories di Instagram in cui mostrava alle sue fan come applicare una crema. E sembra proprio che, dopo questi filmati, gli haters non abbiano risparmiato Ida. Di fronte ai numerosi commenti negativi da parte di questi utenti, la Platano ora sceglie di dire basta. Non c’è pace per la dama del Trono Over, che attualmente si ritrova a vivere una situazione davvero complicata con Riccardo Guarnieri. E mentre cerca di trovare la serenità, ecco che è costretta a rispondere a insulti e offese riguardanti il suo fisico. Sebbene sia un volto molto amato del programma di Maria De Filippi, anche Ida lotta contro i suoi haters. Sono diversi gli sfoghi a cui spesso si lasciano andare volti noti dello spettacolo, di fronte a commenti così negativi. Questa, però, è una delle rare volte in cui Ida si lascia andare a un duro sfogo contro gli haters.

Trono Over, Ida Platano esausta: insulti e offese per le sue gambe, la dama non si trattiene

Ida non riesce a comprendere il motivo per cui gli haters continuino a riservarle insulti e offese riguardanti le sue gambe. “Non capisco il perché, tanto sono mie, ce le ho io le gambe. Ce le avrò brutte? Pazienza, ma sono mie. Cioè, non riesco a capire perché c’è tanta cattiveria verso le mie gambe. Comunque non potete capire che ci si sta male”, dichiara la Platano durante il suo duro sfogo su Instagram. Sembra proprio che Ida sia fortemente rammaricata per le brutte parole utilizzate da questi haters. Dopo aver dichiarato ciò, la Platano fa qualche esempio sulle offese ricevute: ‘gambe da elefante’, ‘gambe orribili, ‘gambe bruttissime’. Ida fa presente che alcune situazioni potrebbero essere legate a problemi e patologie, dunque nessuno dovrebbe infierire sull’aspetto fisico di una persona.

Ida Platano non trattiene la rabbia e alza il tono della voce sui social: lo sfogo della dama di Uomini e Donne

“Io lo so di non di averle belle e quindi?” Così, Ida conclude il suo sfogo sui social. Questa volta, la Platano alza il tono della voce e appare fortemente provata per la situazione. Nel frattempo, la scorsa settimana, con una nuova intervista sul Magazine di Uomini e Donne ha confermato ai fan la crisi con Riccardo Guarnieri. Ida non sta vivendo un periodo felice e gli insulti che riceve dagli haters sicuramente complicano questo difficile momento.