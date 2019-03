Trono Over, Ida in lacrime: Riccardo risponde al suo messaggio

Uomini e Donne Trono Over, Ida Platano in lacrime sui social: Riccardo Guarnieri risponde al suo messaggio

Forse tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non è ancora detta l’ultima parola. La dama del Trono Over, dopo essere andata via da Uomini e Donne, ha continuato a condividere messaggi sui social riguardanti la sua esperienza in trasmissione. In questi giorni, per esempio, Ida ha più volte fatto vedere di essere stata contattata dai telespettatori del programma che, dispiaciuti per il suo allontanamento, le hanno chiesto a più riprese di tornare. Queste manifestazioni di affetto hanno fatto commuovere la Platano che, nel ringraziare i suoi fan sui social, non è riuscita a trattenere le lacrime ieri sera. Molti sono ancora quelli che fanno oggi il tifo per lei e Riccardo e questi, nel vederla piangere, stanno continuando a sostenere che un ritorno di fiamma tra i due sia ancora possibile.

Ad alimentare le speranze dei sostenitori della coppia, inoltre, le ultime storie pubblicate da Ida e Riccardo nelle ultime ore che, ad onor del vero, fanno pensare davvero ad un lancio di segnali tra i due. Ieri (ome vi abbiamo raccontato qui) la dama si è ripresa mentre canticchiava “Per un milione”, l’ultimo singolo presentato dai Boomdabash a Sanremo. Ida, però, ha invitato i suoi follower a fare attenzione alle parole della canzone, soffermandosi su una frase in particolare, ovvero: “Se mi cercherai io ti aspetto qui”. Era forse un messaggio per Riccardo? Probabile, ma non lo possiamo dire con certezza, fatto sta che stamattina il cavaliere ha anche lui condiviso una canzone.

Uomini e Donne Trono Over, ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano? Gli ultimi sviluppi

Il brano pubblicato da Riccardo Guarnieri stamattina è Da sola in the night, di Elisa e Tommaso Paradiso. Il cavaliere, tuttavia, ha fatto sentire solo un pezzo e non tutta la canzone per intero. “Certo che lo sai, prendi tutto e te ne vai, per vedere se è vero che poi ti vengo a cercare…”, queste le parole che ai più attenti sono sembrate una risposta a quello che ieri aveva postato Ida. Casualità, provocazione o voglia di riprovarci? Cosa sta succedendo tra i due protagonisti del Trono Over? Probabilmente, per saperne di più, dovremmo aspettare di vedere cosa succederà nelle prossime puntate.